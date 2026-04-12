Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол

Аутор:АТВ
Нереалне и несвакидашње сцене виђене су на утакмици другог ранга хрватског фудбала. Састали су се Дубрава и Цибалија, а Анте Матић је направио хаос.
Све се одиграло у финишу првог полувремена при резултату 0:1.
Матић је требало да врати лопту противнику послије аута, након проблема са повредом његовог саиграча, међутим, умјесто тога – лобовао је голмана и изједначио резултат.
То је изазвало бијес и гњев код гостију, а да би се искупио, Матић се одлучио на подједнако риједак потез.
Отрчао је ка свом голу и намјерно постигао аутогол.
Иначе, меч је завршен резултатом 2:2.
⚽️DUBRAVA - CIBALIA 1:2 - Ovo se ne viđa svaki dan, Matić nije vratio loptu Vinkovčani nego ju je poslao u mrežu, a zatim je kako bi pravda bila zadovoljena zabio autogol. #hnl #prvahnl #supersportprvahnl #dubrava #cibalia pic.twitter.com/77zJaebaXF— sportnet.hr (@sportnet_HR) April 11, 2026
