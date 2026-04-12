Нереалне сцене у Хрватској: Намјерно постигао аутогол

12.04.2026 17:17

Дубрава - Цибалија, Анте Матић намјерно постигао аутогол
Фото: Screenshot / X

Нереалне и несвакидашње сцене виђене су на утакмици другог ранга хрватског фудбала. Састали су се Дубрава и Цибалија, а Анте Матић је направио хаос.

Све се одиграло у финишу првог полувремена при резултату 0:1.

Матић је требало да врати лопту противнику послије аута, након проблема са повредом његовог саиграча, међутим, умјесто тога – лобовао је голмана и изједначио резултат.

То је изазвало бијес и гњев код гостију, а да би се искупио, Матић се одлучио на подједнако риједак потез.

Отрчао је ка свом голу и намјерно постигао аутогол.

Иначе, меч је завршен резултатом 2:2.

