Туга у српском клубу: Умро Иван Бабић

АТВ
11.04.2026 20:19

Фото: Танјуг/АП

Фудбалски клуб Торлак је саопштио да је преминуо Иван Бабић (47) послије дуге и тешке болести. Bабић је био дугогодишњи члан овог клуба.

Током каријере је бранио за овај клуб, био је капитен екипе, а такође је био члан и ветеранске селекције.

У посљедњих неколико година је био члан управе клуба, а био је задужен за омладинску школу.

Клуб се огласио званичним саопштењем поводом смрти Ивана Бабића, пише Спортал.

"Са великим болом и тугом, обавјештавамо вас да је наш члан Управе Иван Бабић преминуо послије дуге и тешке болести. Иван је био дугогодишњи и истакнути члан нашег клуба. Годинама је био први голман нашег првог тима, капитен, затим и голман ветеранске селекције, а посљедњих пар година члан Управе клуба задужен за рад наше омладинске школе", наводе из Клуба и додају:

"Увијек насмијан, омиљен у друштву, одличан син, отац, супруг, брат… Заувијек ће остати у нашим срцима. Сахрана нашег драгог Ивана обавиће се у понедјељак 13. априла у 13:30 на Кумодрашком гробљу, а опело почиње у 12:30 у цркви Св. Тројице у Кумодражу. Његовој породици ФК Торлак овим путем жели да изрази најискреније саучешће", објавио је ФК Торлак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Умро Иван Бабић

Ин мемориам

Србија

