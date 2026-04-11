Туга у српском клубу: Умро Иван Бабић

Фудбалски клуб Торлак је саопштио да је преминуо Иван Бабић (47) послије дуге и тешке болести. Bабић је био дугогодишњи члан овог клуба.
Током каријере је бранио за овај клуб, био је капитен екипе, а такође је био члан и ветеранске селекције.
У посљедњих неколико година је био члан управе клуба, а био је задужен за омладинску школу.
Клуб се огласио званичним саопштењем поводом смрти Ивана Бабића, пише Спортал.
Ко у кући први узима јаје за Васкрс и шта када вам дођу гости
"Са великим болом и тугом, обавјештавамо вас да је наш члан Управе Иван Бабић преминуо послије дуге и тешке болести. Иван је био дугогодишњи и истакнути члан нашег клуба. Годинама је био први голман нашег првог тима, капитен, затим и голман ветеранске селекције, а посљедњих пар година члан Управе клуба задужен за рад наше омладинске школе", наводе из Клуба и додају:
"Увијек насмијан, омиљен у друштву, одличан син, отац, супруг, брат… Заувијек ће остати у нашим срцима. Сахрана нашег драгог Ивана обавиће се у понедјељак 13. априла у 13:30 на Кумодрашком гробљу, а опело почиње у 12:30 у цркви Св. Тројице у Кумодражу. Његовој породици ФК Торлак овим путем жели да изрази најискреније саучешће", објавио је ФК Торлак.
