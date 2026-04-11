Ко у кући први узима јаје за Васкрс и шта када вам дођу гости

Аутор:АТВ
Коментари:0
Према обичајима, на Васкрс домаћин први узима једно јаје, а за њим сви укућани. Тада почиње весеље и мало породично такмичење чије је јаје најјаче.
Управо тај тренутак доноси посебну радост, нарочито најмлађима.
Приликом куцкања јајима изговара се "Христос васкрсе“ и "Ваистину васкрсе“, а вјерује се да побједничко јаје доноси срећу и напредак у години која долази.
На Васкрс се дан започиње куваним јајетом, које има симболику новог почетка, а тек након тога долази остала храна.
Овај обичај се поштује у многим домовима и представља увод у празнични ручак.
Ако вам тог дана неко дође у кућу, обичај налаже да га прво дарујете фарбаним јајетом.
Тек након тога слиједи послужење, што додатно наглашава дух празника и гостопримство.
Предјело за Васкрс не мора бити претјерано богато, посебно ако је ријеч о ужем кругу породице.
Довољан је једноставан избор – сир, кајмак или паприка у павлаци, уз мало сухомеснатог.
Оваква комбинација је лагана, а опет укусна и традиционална, пише Курир.
Када је ријеч о главном јелу, домаћа супа је увијек добар избор. Било да је телећа или пилећа, прија организму, нарочито током празника када се често претјера у храни. Супа доноси баланс и припрема стомак за наставак оброка.
За разлику од Божића, Васкрс не намеће строга правила када је главно јело у питању. Управо зато имате слободу да будете креативни и припремите нешто другачије.
На крају, неизоставан је десерт. Домаћа торта или колач савршено заокружују оброк. Ако желите да обрадујете дјецу, можете направити колачиће у облику ускршњих јаја. А ако немате времена за припрему, празнични слаткиши попут чоколадних јаја или чоколадних зека увијек су добар избор.
Васкршњи ручак није само о јелима на столу, већ о заједништву, радости и традицији која окупља породицу. Јер оно што овај празник чини посебним није раскош трпезе, већ топлина дома и људи који га испуњавају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму