Ко у кући први узима јаје за Васкрс и шта када вам дођу гости

АТВ
11.04.2026 20:10

Црвено васкршње јаје у корпи
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Према обичајима, на Васкрс домаћин први узима једно јаје, а за њим сви укућани. Тада почиње весеље и мало породично такмичење чије је јаје најјаче.

Управо тај тренутак доноси посебну радост, нарочито најмлађима.

Приликом куцкања јајима изговара се "Христос васкрсе“ и "Ваистину васкрсе“, а вјерује се да побједничко јаје доноси срећу и напредак у години која долази.

Први залогај има посебно значење

На Васкрс се дан започиње куваним јајетом, које има симболику новог почетка, а тек након тога долази остала храна.

Овај обичај се поштује у многим домовима и представља увод у празнични ручак.

Гост се дочекује на посебан начин

Ако вам тог дана неко дође у кућу, обичај налаже да га прво дарујете фарбаним јајетом.

Тек након тога слиједи послужење, што додатно наглашава дух празника и гостопримство.

Празнична трпеза

Предјело за Васкрс не мора бити претјерано богато, посебно ако је ријеч о ужем кругу породице.

Довољан је једноставан избор – сир, кајмак или паприка у павлаци, уз мало сухомеснатог.

Оваква комбинација је лагана, а опет укусна и традиционална, пише Курир.

Када је ријеч о главном јелу, домаћа супа је увијек добар избор. Било да је телећа или пилећа, прија организму, нарочито током празника када се често претјера у храни. Супа доноси баланс и припрема стомак за наставак оброка.

За разлику од Божића, Васкрс не намеће строга правила када је главно јело у питању. Управо зато имате слободу да будете креативни и припремите нешто другачије.

На крају, неизоставан је десерт. Домаћа торта или колач савршено заокружују оброк. Ако желите да обрадујете дјецу, можете направити колачиће у облику ускршњих јаја. А ако немате времена за припрему, празнични слаткиши попут чоколадних јаја или чоколадних зека увијек су добар избор.

Васкршњи ручак није само о јелима на столу, већ о заједништву, радости и традицији која окупља породицу. Јер оно што овај празник чини посебним није раскош трпезе, већ топлина дома и људи који га испуњавају.

