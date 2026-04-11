АТВ у Дринићу: У основној школи 68 ђака

И супруг је, прича запослен. Двоје дјеце се школује у средњој школи у Босанском Петровцу док троје иде у основну школу у Дринићу.

"Родом сам из Дринића , тако да ми д јеца горе иду у школу. А и због програма , због ћирилице. Мени је стало да науче оно што је њихово, док су мањи.Сада не смета што се тиче, али своје да чуваш, своје писмо, своју традицију. То се од малих ногу учи. А онда послије си изграђен већ на неки начин", прича нам Аријана Бањац, мајка петоро дјеце.

Многе српске повратничке породице са подручја Босанског Петровца уписују дјецу у основну школу у Дринићу како би наставу похађали по програму Републике Српске.

Школа броји 86 ученика. Понос ове основне школе је то што 34-оро дјеце долази из вишечланих породица.

"То су углавном повратничке породице. Српске повратничке породице , гдје је повратак кренуо негдје 1996. године када је оформљено ШГ Оштрељ Дринић, гд је су се људи почели полако запошљавати. Дошли до радног мјеста у близини свог огњишта . Наравно сви волимо своје огњиште, оно нам је најважније на свијету. И наравно сви су се вратили својим кућама. Ту се се родила и д јеца . Али се родила и та љубав према домовини према РС, према жељи да дјеца похађају наставу по програму Републике Српске", каже Биљана Зорић, директор ЈУ Основна школа "Дринић“, општина Петровац.

У основну школу у Дринићу 64 ђака долази свакодневно долази и одлази овим комбијем. Неки од њих путују и до 40 километара. Оно што би им, кажу, много значило је када би имали новији превоз, јер овај је комби како дотрајао.

Основна школа у Дринићу је битна сегмент функционисања ове локалне заједнице, прича за АТВ начелник ове општине. Њено функционисање поручује, не смије се довести у питање.

"Па с тога у великој мјери помажемо основну школу, кроз питање рјешавања превоза јер је велики број д јеце која путују. Имамо један мањи мини бус који смо још 2007. године добили од Владе РС. Онда смо склопили уговор и са приватним превозником јер овај сам не може одговорити потребама", каже Драго Ковачевић, начелник општине Петровац-Дринић.

Свако јутро возачи иду по ђаке и враћају их кући. Многи од њих сваки дан сате проведу у комбију. У школу долазе и по лошим временским условима, а станице су на главним цестама недалеко од кућа гдје дјеца живе.