У Јабланици креће изградња зграде за породице које су остале без домова у катастрофалним поплавама

11.04.2026 10:35

Катастрофалне поплаве у Јабланици.
На Горњој Колонији у Јабланици креће изградња стамбене зграде намијењене грађанима чији су објекти уништени усљед поплава и клизишта, а у петак, 10. априла је извршено и увођење извођача у посао.

Ради се о пројекту од изузетног значаја за локалну заједницу, којим ће се трајно ријешити стамбено питање за осам породица које су претрпјеле велике материјалне штете, објавили су из те општине.

Општина Јабланица исходовала је и обезбиједила земљиште, као и све неопходне дозволе за градњу, чиме су створени услови за реализацију овог значајног пројекта.

Федерално министарство расељених особа и избјеглица је имплементатор пројекта, односно средстава која су обезбијеђена од стране Уједињених Арапских Емирата, те је провело комплетну тендерску процедуру, укључујући одабир извођача радова и надзора. Извођач радова је фирма "ГПИ" д.о.о. Коњиц, док стручни надзор врши "Радис" д.о.о. Источно Сарајево.

Укупна уговорена вриједност пројекта износи 1.073.273 КМ, а планирана је изградња стамбене зграде са укупно осам станова.

Реализацијом овог пројекта наставља се пружање подршке грађанима погођеним природним непогодама, с циљем осигурања сигурнијег и квалитетнијег животног окружења, навели су из Општине Јабланица.

(Радио Сарајево)

