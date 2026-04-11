Патријарх Порфирије: Сишавши у ад, Господ сишао у центар нашег непријатеља и изнутра га побиједио

11.04.2026 10:04

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Његова светост патријарх српски Порфирије служио је данас, на Велику суботу Свету литургију у сједишту Српске православне цркве - Пећкој Патријаршији, којој је присуствовао вјерни народ са Косова и Метохије.

Патријарх је у бесједи пожелио да Господ свима да смирење и отвори духовни пут за спознају тајну његовог силаска у гроб.

илу-чекић

Регион

Након свађе чекићем изударао човјека по глави

- Она није апстрактна, уопштена категорија, него израз љубави живога Бога који воли свакога од нас и који улазећи у саму матицу смрти, у сам ад, обеснажује оно што је наш једини суштински непријатељ, а то је смрт. Она је истовремено повезана и са гријехом и са ђаволом - рекао је патријарх Порфирије.

Патријарх српски је истакао да је Господ сишавши у ад, сишао у центар нашег непријатеља и изнутра га побиједио.

- Не због тога што је њему потребно било јер је он господар и живота и смрти, него зато што је то било потребно нама људима, свакоме од нас, свакоме човјеку - поручио је патријарх Порфирије.

Патријарх српски Порфирије стигао је на Велики петак у Пећку Патријаршију гдје ће са вјерним народом дочекати Васкрс.

Instagram

Наука и технологија

Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Патријарха су дочекали игуманија манастира, мати Харитина са монахињама, игуман манастира Светих Архангела код Призрена, отац Михаило, пећки свештеници и вјерници.

Патријарх српски Порфирије ће и на Васкрс служити литургију у Пећкој Патријаршији, док ће на Васкршњи понедјељак служити у манастиру Високи Дечани.

Прочитајте више

Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Свијет

Мајкл Џексон постхумно оптужен за силовање дјеце

3 ч

0
Генерација рукометаша РК Борац која је прије 50 година постала првак Европе.

Остали спортови

Пола вијека од највећег успјеха: Прије 50 година Борац постао шампион Европе

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: У слози и заједништву пронаћи ослонац за напредак

3 ч

0
Свештеник држи чашу за причешће (путир).

Савјети

Да ли жене смију да се причесте током менструације: Овако је говорио патријарх Павле

3 ч

0

Више из рубрике

Гужва на ГП Градишка на излазу из БиХ.

Друштво

Хаос на граничним прелазима: И јутрос дуге колоне возила

3 ч

0
Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 10 беба

4 ч

0
Граница

Друштво

Наоружајте се стрпљењем: Све о ЕЕС систему и правилима на граници

4 ч

1
Данас је Велика субота: Ове обичаје сваки Србин мора да зна

Друштво

Данас је Велика субота: Ове обичаје сваки Србин мора да зна

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

12

37

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

12

29

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

12

28

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

12

26

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

