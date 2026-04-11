Патријарх Порфирије: Сишавши у ад, Господ сишао у центар нашег непријатеља и изнутра га побиједио

Аутор:АТВ
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије служио је данас, на Велику суботу Свету литургију у сједишту Српске православне цркве - Пећкој Патријаршији, којој је присуствовао вјерни народ са Косова и Метохије.
Патријарх је у бесједи пожелио да Господ свима да смирење и отвори духовни пут за спознају тајну његовог силаска у гроб.
Регион
Након свађе чекићем изударао човјека по глави
- Она није апстрактна, уопштена категорија, него израз љубави живога Бога који воли свакога од нас и који улазећи у саму матицу смрти, у сам ад, обеснажује оно што је наш једини суштински непријатељ, а то је смрт. Она је истовремено повезана и са гријехом и са ђаволом - рекао је патријарх Порфирије.
Патријарх српски је истакао да је Господ сишавши у ад, сишао у центар нашег непријатеља и изнутра га побиједио.
- Не због тога што је њему потребно било јер је он господар и живота и смрти, него зато што је то било потребно нама људима, свакоме од нас, свакоме човјеку - поручио је патријарх Порфирије.
Патријарх српски Порфирије стигао је на Велики петак у Пећку Патријаршију гдје ће са вјерним народом дочекати Васкрс.
Наука и технологија
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов
Патријарха су дочекали игуманија манастира, мати Харитина са монахињама, игуман манастира Светих Архангела код Призрена, отац Михаило, пећки свештеници и вјерници.
Патријарх српски Порфирије ће и на Васкрс служити литургију у Пећкој Патријаршији, док ће на Васкршњи понедјељак служити у манастиру Високи Дечани.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Савјети
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму