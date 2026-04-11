Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

11.04.2026 09:48

Фото: Pexels

Инстаграм је коначно омогућио корисницима измјену коментара на објавама, али је та могућност ограничена на рок од 15 минута након објављивања.

Ова опција функционише слично као измјена порука, коју је апликација увела 2024. године - чак 11 година након што су директне поруке (DM) први пут представљене на овој платформи 2013. године.

Како измијенити коментар?

Процес је врло једноставан, али треба имати на уму да можете мијењати искључиво коментаре које сте оставили са свог налога.

Довољно је да додирнете ријеч "уреди" испод свог коментара.

Отвориће се поље за текст гдје можете измијенити или допунити написано.

Притисните плаву ознаку за потврду како бисте сачували промјене.

Из компаније Meta наводе да се коментари могу мијењати неограничен број пута унутар тих 15 минута, што оставља простор за додатне исправке уколико су вам потребне.

Низ промјена у апликацији

Ова новина је само посљедња у низу измјена које је Meta увела током посљедњих мјесец дана. Раније у марту, компанија је најавила уклањање end-to-end енкрипције из Инстаграм порука, док је крајем мјесеца почело тестирање услуге Инстаграм Плус. Ријеч је о претплатничком сервису који откључава нове могућности за Стори формат, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

