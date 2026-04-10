Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

Аутор:

АТВ
10.04.2026 16:53

Човјек држи у рукама пиштољ.
Фото: Pixabay

Кина је представила компактно електромагнетно оружје у облику пиштоља, дизајнирано да, по потреби, онеспособи мете без смртног исхода, или да ослободи знатно већу силу.

За разлику од класичног ватреног оружја, овај уређај готово да не производи буку, нема бљеска при испаљивању нити дима, а за собом не оставља ни празне чауре.

Наводи се да може да испали између 1.000 и 2.000 метака у минути, што је далеко брже од већине пиштоља или аутомата.

Умјесто барута, ово оружје користи магнетну силу за испаљивање металних пројектила. Ово оружје подсјећа на футуристички пиштољ са цијеви дужине 30 цм, а довољно је лагано да се њиме рукује једном руком. Уз то, опремљено је и ласерским нишаном.

Подесива снага за различите мисије

Оружје користи низ електромагнетних калемова унутар цијеви како би убрзало мале челичне пројектиле до великих брзина. Кинески државни медији описују га као "мање смртоносни пиштољ" јер оператер може самостално да подешава ниво снаге.

На слабијим подешавањима, дизајниран је да обори или онеспособи особу тупим ударцем без ризика по живот, што га чини погодним за полицију, контролу масе или тајне операције.

На јачим подешавањима, тежи метални пројектили могу да пробију дрвене плоче са удаљености од неколико десетина метара и испоруче знатно већу силу.

Предвиђено је да се овакво оружје користи за борбу унутар зграда, на улицама или у другим затвореним просторима, преноси Б92.

