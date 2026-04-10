Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

Вјештачка интелигенција може да детектује масноћу око срца која је невидљива људском оку и да предвиди ризик од срчане инсуфицијенције пет година прије него што се стање развије, објавили су стручњаци са Универзитета Оксфорд.
То значи, како кажу стручњаци, да би љекари могли да покушају да спријече развој срчане инсуфицијенције или да контролишу стање у ранијим фазама.
Истраживачи су развили пионирски алат који уз помоћ вјештачке интелигенције анализира ЦТ скенирање срца да би препознао текстурне промјене у масти око срца које указују на то да је срчани мишић упаљен и нездрав.
Анализа скенирања помоћу вјештачке интелигенције може да упозори љекаре да је пацијент у високом ризику од срчане инсуфицијенције, што значи да срце није у стању да правилно пумпа крв по тијелу.
Љекари не могу да открију ове промјене рутинским медицинским снимањима, саопштила је Британска фондација за срце, која је финансирала истраживање.
Алат је обучен и валидиран на 72.000 пацијената у Енглеској, који су обавили ЦТ скенирање срца између 2007. и 2022. године.
Резултати студије објављени су у часопису "Журнал америчког колеџа за кардиологију", преноси Срна.
