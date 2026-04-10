Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

АТВ

АТВ
10.04.2026 10:32

Вјештачка интелигенција
Фото: pexels/Merlin Lightpainting

Вјештачка интелигенција може да детектује масноћу око срца која је невидљива људском оку и да предвиди ризик од срчане инсуфицијенције пет година прије него што се стање развије, објавили су стручњаци са Универзитета Оксфорд.

То значи, како кажу стручњаци, да би љекари могли да покушају да спријече развој срчане инсуфицијенције или да контролишу стање у ранијим фазама.

Истраживачи су развили пионирски алат који уз помоћ вјештачке интелигенције анализира ЦТ скенирање срца да би препознао текстурне промјене у масти око срца које указују на то да је срчани мишић упаљен и нездрав.

Друштво

"Отказују, бубрези, плућа, срце" Љекарима на Васкрс пуне руке посла и није наивно

Анализа скенирања помоћу вјештачке интелигенције може да упозори љекаре да је пацијент у високом ризику од срчане инсуфицијенције, што значи да срце није у стању да правилно пумпа крв по тијелу.

Љекари не могу да открију ове промјене рутинским медицинским снимањима, саопштила је Британска фондација за срце, која је финансирала истраживање.

Алат је обучен и валидиран на 72.000 пацијената у Енглеској, који су обавили ЦТ скенирање срца између 2007. и 2022. године.

Резултати студије објављени су у часопису "Журнал америчког колеџа за кардиологију", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Вјештачка интелигенција

болести срца

Прочитајте више

Зарио му нож у срце: Језиви резултати обдукције Ивана Вијоглавина - убијен, замотан у ћебе, па бачен у Тису

Србија

Зарио му нож у срце: Језиви резултати обдукције Ивана Вијоглавина - убијен, замотан у ћебе, па бачен у Тису

2 седм

0
Доктор, хирург, рукавице

Здравље

Чувени хирург тврди: Када би људи ово знали, избјегли би срчани удар

2 седм

0
Симптоми слични грипу могу открити смртоносну болест срца

Здравље

Симптоми слични грипу могу открити смртоносну болест срца

3 седм

0
Добро да им срце није отказало: Затекли незваног госта у кући

Свијет

Добро да им срце није отказало: Затекли незваног госта у кући

2 седм

0

Више из рубрике

Египат

Наука и технологија

Археолози у Египту открили ријетке свитке од папируса и низ саркофага

3 ч

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Популарна апликација мијења правила игре, ево шта се дешава

1 д

0
Уништавате батерију телефона сваки дан: Престаните одмах да правите ове 4 грешке

Наука и технологија

Уништавате батерију телефона сваки дан: Престаните одмах да правите ове 4 грешке

2 д

0
Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

Наука и технологија

Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

10

57

Скочила цијена сирове нафте!

10

50

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

10

44

Почео штрајк! Десетине хиљада путника у проблему

10

32

Ново револуционарно откриће: Вјештачка интелигенција може детектовати срчане болести и до пет година раније

