Археолози у Египту открили ријетке свитке од папируса и низ саркофага

Археолози су у Египту открили ријетке свитке од папируса, као и низ саркофага који датирају из периода од 1070. до 664. године прије нове ере, саопштило је данас Министарство туризма и антиквитета те земље.
Древни свитци пронађени су током ископавања у подручју Курна, на западној обали Луксора, у близини гробнице Сенеб.
Археолози су пронашли свитке у великој глиненој посуди, а неки су чак носили и оригиналне, 3.000 година старе глинене печате, преносе медији.
“Разликују се по величини и сматрају се вриједним извором информација, а чекају се резултати њихове рестаурације и превода“, наводи се у саопштењу министарства.
Ковчези, у којима су сахрањени пјевачи из храма посвећеног богу Амону, пронађени су наслагани у правоугаоној погребној одаји исклесаној у стијени.
Званичници указују да су стари Египћани максимално користили простор распоређивањем ковчега у 10 хоризонталних редова и одвајањем поклопаца од кутија како би повећали капацитет одаје.
“Тим рестауратора извршио је хитне конзерваторске радове, укључујући третман дрвених влакана и ослабљеног слоја обојеног малтера, као и пажљиво механичко чишћење како би се уклониле наслаге без оштећивања јарких боја саркофага“, додаје се у саопштењу египатског министарства.
Археолози тренутно настоје да идентификују особе сахрањене у ковчезима, што представља значајан изазов, јер су на ковчезима приказане титуле покојника, а не њихова имена.
Министар туризма и антиквитета, Шериф Фати, истакао је да најновије откриће “представља значајан додатак у египатској евиденцији важних археолошких налаза“.
