Уништавате батерију телефона сваки дан: Престаните одмах да правите ове 4 грешке

07.04.2026 20:35

Већина корисника несвесно оштећује батерију телефона погрешним пуњењем и лошим навикама.

Избјегните кључне грешке и продужите вијек трајања уређаја уз једноставне савјете.

Већина корисника широм свијета несвјесно скраћује животни вијек свог мобилног телефона кроз лоше навике пуњења. Иако модерни уређаји постају све напреднији, основна правила о батеријама често се занемарују, што дугорочно доводи до бржег трошења и слабијих перформанси.

Овај проблем није ограничен на једну регију - корисници глобално, суочавају се са истим грешкама које утичу на трајање батерије. Правилно пуњење данас није само ствар практичности, већ и начин да се сачува вриједност уређаја који често кошта колико и мањи рачунар.

Зашто пуњење до 100 одсто није добра идеја

Иако већина људи верује да је најбоље држати телефон стално напуњен до максимума, стручњаци упозоравају да то може убрзати деградацију батерије. Литијум-јонске батерије најбоље функционишу када се одржавају између 20 одсто и 80 одсто, јер екстреми - и пуни и празни - додатно оптерећују ћелије.

Због тога све више произвођача уводи опције које аутоматски ограничавају пуњење, као код модела попут iPhone 17. Ове функције помажу да батерија дуже задржи капацитет, што значи стабилније перформансе и спорије старење уређаја током година коришћења.

Многи корисници вјерују да су сви пуњачи исти ако имају исти прикључак, али то није тачно. Коришћење слабијег пуњача значи спорије пуњење, док јачи пуњачи неће оштетити телефон јер уређај сам регулише колико енергије преузима.

Међутим, проблем настаје када се користе неквалитетни или непроверени адаптери, који могу изазвати нестабилности или додатно загревање. Избор правог пуњача игра кључну улогу у безбједности и дуговјечности батерије, посебно код модерних уређаја са брзим пуњењем.

Топлота као скривени непријатељ

Један од највећих ризика за батерију је прегревање током пуњења. Оставити телефон на сунцу или у загријаном аутомобилу може трајно оштетити његове компоненте и значајно скратити вијек трајања батерије.

Идеална температура за рад батерије је између 0 и 35 степени, а сваки излазак из тог опсега повећава ризик од оштећења. Ако се уређај загрије, систем ће покушати да смањи оптерећење, али дугорочна изложеност топлоти оставља трајне последице.

Брзо пуњење: практично, али ризично

Брзо пуњење је изузетно корисно када је вријеме ограничено, али долази са одређеном цијеном. Веће брзине пуњења генеришу више топлоте, што може убрзати трошење батерије ако се користи константно.

Због тога стручњаци саветују да се током ноћи користи спорије пуњење, јер нема потребе за максималном брзином док уређај није у активној употреби. Ова једноставна промјена може значајно продужити животни век батерије и очувати вриједност телефона на дуже стазе.

