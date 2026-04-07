Медији: Преминула легенда европског фудбала Мирчеа Луческу

07.04.2026 20:20

Мирчеа Луческу хитно пребачен у болницу
Фото: Tanjug/AP

Извјештаји у турским медијима тврде да је бивши румунски селектор и легенда европског фудбала, Мирчеа Луческу, преминуо током лијечења у болници.

Само дан раније објављено је да је Луческу стављен у вјештачку кому, што је изазвало забринутост због његовог стања.

Искусни фудбалски радник недавно је радио с румунском репрезентацијом, водећи их у доигравању за Свјетско првенство 2026. године.

Румунија је испала након тијесног пораза од Турске 1:0, што је била Луческуова посљедња утакмица на челу, наводи "Идман".

