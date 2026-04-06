Преминуо познати бизнисмен и спортски радник Нијаз Грацић

Бх. привредник и спортски радник Нијаз Грацић преминуо је данас у Солуну, гдје је хоспитализован прије неколико дана.
Грацић је био власник компаније Еуроплакат и дугогодишњи први човјек Фудбалског клуба Олимпик, а кратко је био и предсједник ФК Сарајево.
Он је боравио на одмору у Грчкој гдје је доживио инфаркт, а онда су љекари неколико дана водили борбу за његов живот, но нису успјели.
Дјечак који је украо Донаруми папир открио како је голман реаговао
Грацић је Олимпик довео од кантоналне лиге до Европе. Вријеме џеназе сарајевског бизнисмена и спортског радника биће објављено накнадно, преноси Аваз.
