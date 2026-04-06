Logo
Large banner

Преминуо познати бизнисмен и спортски радник Нијаз Грацић

Аутор:

АТВ
06.04.2026 16:08

Коментари:

0
Преминуо познати бизнисмен и спортски радник Нијаз Грацић данас у Солуну.
Фото: Screenshot/You Тубе

Бх. привредник и спортски радник Нијаз Грацић преминуо је данас у Солуну, гд‌је је хоспитализован прије неколико дана.

Грацић је био власник компаније Еуроплакат и дугогодишњи први човјек Фудбалског клуба Олимпик, а кратко је био и предсједник ФК Сарајево.

Он је боравио на одмору у Грчкој гд‌је је доживио инфаркт, а онда су љекари неколико дана водили борбу за његов живот, но нису успјели.

Грацић је Олимпик довео од кантоналне лиге до Европе. Вријеме џеназе сарајевског бизнисмена и спортског радника биће објављено накнадно, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нијаз Грацић

Бизнисмен

Инфаркт

ФК Олимпик Сарајево

ФК Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner