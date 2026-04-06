Дјечак који је украо Донаруми папир открио како је голман реаговао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Босна и Херцеговина је на Билином пољу имала 13 играча против Италијана. Поред 11 Змајева и публике, велику помоћ дао је и четрнаестогодишњи Афан Чизмић.
Он је украо папире са пеналима италијанском голману Ђанлуиђију Донаруми.
Према ранијим писањима италијанских медија, Донарумма је првобитно поцијепао папир с упутствима за пенале бх. голману Николи Васиљу.
Управо је дјечак који се налазио иза гола, успио да украде папир с детаљним упутствима за одбрану пенала бх. репрезентативцима, с ознакама шутева и стилова извођења.
"Овдје пише којом ногом шутају, десна или лијева нога. Овдје пише како шутају...", казао је Афан за "Фејс" ТВ.
"Много му је значио. Када сам ја узео Донаруми папир, он се свих пет пенала бацио у лијеву страну и ишао на срећу", прича 14-годишњак.
Сада се одлучио, да ова прича и и хуманитарни карактер.
"Када сам дошао кући, јавио сам свом оцу и договорили смо се да папир ставимо на аукцију. И све донирамо у добротворне сврхе", открио је овај млади херој.
"Добацивао је (Донарума) секјуритијима и полицајцима јер је мислио да су они узели, био је јако разочаран и љут", описао је Афан реакцију Донаруме.
