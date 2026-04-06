Logo
Large banner

Дјечак који је украо Донаруми папир открио како је голман реаговао

Аутор:

АТВ
06.04.2026 16:05

Коментари:

0
Дјечак украо папир Донаруми на мечу БиХ - Италија
Фото: Screenshot

Босна и Херцеговина је на Билином пољу имала 13 играча против Италијана. Поред 11 Змајева и публике, велику помоћ дао је и четрнаестогодишњи Афан Чизмић.

Он је украо папире са пеналима италијанском голману Ђанлуиђију Донаруми.

Према ранијим писањима италијанских медија, Донарумма је првобитно поцијепао папир с упутствима за пенале бх. голману Николи Васиљу.

Управо је дјечак који се налазио иза гола, успио да украде папир с детаљним упутствима за одбрану пенала бх. репрезентативцима, с ознакама шутева и стилова извођења.

"Овдје пише којом ногом шутају, десна или лијева нога. Овдје пише како шутају...", казао је Афан за "Фејс" ТВ.

"Много му је значио. Када сам ја узео Донаруми папир, он се свих пет пенала бацио у лијеву страну и ишао на срећу", прича 14-годишњак.

Сада се одлучио, да ова прича и и хуманитарни карактер.

"Када сам дошао кући, јавио сам свом оцу и договорили смо се да папир ставимо на аукцију. И све донирамо у добротворне сврхе", открио је овај млади херој.

"Добацивао је (Донарума) секјуритијима и полицајцима јер је мислио да су они узели, био је јако разочаран и љут", описао је Афан реакцију Донаруме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

БиХ Италија

Фудбалска репрезентација БиХ

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Ђанлуиђи Донарума

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

07

38

07

33

07

25

07

15

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner