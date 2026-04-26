УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

АТВ
26.04.2026 22:40

Полиција објавила фотографије тијела непознатих мушкараца
Фото: ПУ Загребачка

Загребачка полиција објавила је податке о више случајева проналаска тијела непознатих мушкараца у посљедњих неколико година и позвала грађане да помогну у утврђивању њиховог идентитета.

Полиција позива грађане који имају било какве информације које би могле помоћи у идентификацији ових особа да се јаве најближој полицијској станици или позову број 192.

Полиција је упозорила да су фотографије веома узнемирујућег садржаја.

Пронађен мушкарац у лошем здравственом стању

У недјељу, 30. новембра 2025. око 7.10 часова у Рапској улици у Загребу, насупрот кућног броја 24-А, у напуштеном објекту пронађен је мушкарац у лошем здравственом стању. Превезен је у КБЦ Загреб, гдје је истог дана преминуо.

Полиција објавила фотографије тијела

Ријеч је о мушкарцу старијем од 50 година, високом око 182 центиметра, средње тјелесне грађе, кратке смеђе и просиједе косе, браде, запуштеног изгледа и без зуба.

Тијело непознатог мушкарца пронађено у трамвају

У петак, 24. јануара 2025. тијело непознатог мушкарца пронађено је у трамвају на линији број 7 у Мандловој улици у Дубрави.

Утврђено је да је мушкарац ушао у трамвај на Савском мосту, а возач је око 23.40 часова примијетио да путник не излази из возила. Када му је пришао, утврдио је да не даје знакове живота.

Мушкарац је био старији од 50 година, висок око 180 центиметара, средње тјелесне грађе, просиједе косе и сиједе браде. На грудима је имао тетоважу у облику тенка, на лијевој надлактици тетоважу птице, а на десној подлактици тетоважу круне.

Није могао да каже своје име нити је имао документа

У понедјељак, 13. новембра 2023. на Самоборској улици полиција је затекла старијег мушкарца у лошем здравственом стању. Није могао да каже своје име нити је имао документа.

Превезен је у болницу Свети Дух, гдје је, упркос лијечењу, преминуо 19. новембра.

Био је изразито мршав, висок око 171 центиметар и имао је више тетоважа по тијелу, међу којима и натпис „Ђурђа“, срце, ознаку „ЈНА“, као и мотиве животиња и змије.

Тијело пронађено у бараци

У четвртак, 9. априла 2020. у Сесветама, на подручју обраслом растињем између Бјеловарске и Вараждинске улице, у дерутној бараци пронађено је тијело мушкарца.

Ријеч је о особи старијој од 50 година, високој око 176 центиметара, изразито мршаве тјелесне грађе, сиједе косе и браде, лошег стања зуба.

На тијелу нису пронађене повреде које би указивале на кривично дјело. Полиција наводи да је могуће да је ријеч о бескућнику који дуже вријеме није имао лична документа, преноси Индеx.

