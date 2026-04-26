Упорно га пљачкају: Пољопривредник нуди награду за информације о лоповима

АТВ
26.04.2026 21:52

Пољопривредник Ловро нуди награду за информације о лоповима
Ловро Кишичек, млади пољопривредник из Фердинандовца уназад шест мјесеци учестало је суочен с несвакидашњим крађама на свом земљишту насупрот језера Сепарација уз цесту између Ђурђевца и Фердинандовца.

Наиме, на мети лопова су упорно електрични пастири које је поставио како би своје усјеве заштитио од дивљачи. Умјесто да је без бриге, истиче он, сад је на још већим мукама.

"Неко нам већ пола године упорно краде електричне пастире. Прво су украли соларни панел који је служио за напајање струјом, потом електричну кутију коју смо купили у замјену за солар, а сад нам свако мало нестају жељезни ступићи за жицу. Крађе смо пријавили полицији, али још увијек истрага није дала конкретне резултате" прича Ловро.

Због учесталих крађа електрични пастир нема своју сврху, а Ловро је увјерен да крадљивац све што узме с његовог земљишта поставља на своју парцелу.

"Не вјерујем да неко препродаје оно што нам украде. Жељезни ступићи немају превелику вриједност и за мене нема сумње да их неко краде за себе. Откад су кренуле крађе оштећени смо за око 1.000 еура. Нашем сусједу нетко је украо комплетан електрични пастир па би такве крађе очито могле постати тренд" каже Ловро Кишичек.

С обзиром да је земљиште на којем "нестају" стубићи уз саму цесту Ловро је одлучио понудити и новчану награду свакоме ко га корисном информацијом "одведе" до лопова.

"На сто мука смо због ових крађа и само желимо лопову стати на крају. Сви који имају корисну информацију могу се јавити на мој број мобилног телефона 091/ 621 8576. Сваку корисну информацију ћемо наградити" каже Ловро.

Осим крађа, додаје он, штете на електричном пастиру на земљишту насупрот Сепарације настају и због несавјесних возача.

У протекле двије године двапут је Ловро морао поправљати пастире јер су возачи због неприлагођене брзине слетјели с аутима на земљиште.

"Једног возача смо открили, док другог, који је направио већу штету јер је приликом враћања на цесту поновно пробио пастира, нисмо. И тако нам сад штету не ради само дивљач, него и несавјесни возачи и лопови" закључио је Ловро Кишичек, преноси "Подравски".

