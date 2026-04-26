Logo
Large banner

Ужас у комшилуку: Поправљао трактор, па страдао пред кућним прагом

Аутор:

АТВ
26.04.2026 09:56

Коментари:

0
Мушкарац сједи у трактору и оре њиву.
Фото: Pixabay

У дворишту куће у Ровињу смртно је страдао 67-годишњи мушкарац, саопштила је Полицијска управа истарска.

До несреће је дошло док је 67-годишњак поправљао дијелове тракторске приколице. Према извјештају, у једном су тренутку попустили подупирачи који су придржавали приколицу. Дио тешке конструкције потом је пао и пригњечио мушкарца, који је преминуо на мјесту догађаја.

Трагедија се догодила у петак, 24. априла. Тијело страдалог превезено је на Одјељење патологије пулске болнице ради обављања обдукције, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

погинуо мушкарац

Трактор

несрећа

Ровињ несрећа

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner