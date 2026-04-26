Ужас у комшилуку: Поправљао трактор, па страдао пред кућним прагом

Аутор:АТВ
Коментари:0
У дворишту куће у Ровињу смртно је страдао 67-годишњи мушкарац, саопштила је Полицијска управа истарска.
До несреће је дошло док је 67-годишњак поправљао дијелове тракторске приколице. Према извјештају, у једном су тренутку попустили подупирачи који су придржавали приколицу. Дио тешке конструкције потом је пао и пригњечио мушкарца, који је преминуо на мјесту догађаја.
Градови и општине
Трагедија се догодила у петак, 24. априла. Тијело страдалог превезено је на Одјељење патологије пулске болнице ради обављања обдукције, преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Свијет
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму