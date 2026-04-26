Шта се то појавило испред куће мјештанина села у БиХ? Снимак запалио мреже

Аутор:АТВ
Мјештанин села у БиХ проживио је праву драму када је усред ноћи, пратећи чудан лавеж пса, стао лицем у лице са језивим бићима.
Како наводи, све је почело око поноћи, када је пас почео лајати на начин какав раније није чуо. Помислио је да је животиња жедна или узнемирена, па је кренуо према боксу како би провјерио о чему се ради. Међутим, чим је изашао из куће, зачуо је "крупно и тешко дисање", што га је додатно узнемирило.
"Дижем главу, гледам испред себе… неке огромне силуете на свега десетак метара од мене. Прва мисао - можда су други пси. Али нема шансе да су сви толики. Стоје мирно, не реагују, као да не постојим", описао је овај мјештанин.
Иако није био сигуран да ли су га примијетиле, каже да је осјећај био изузетно нелагодан. Након што се удаљио, сјео је у аутомобил, али шок је услиједио када је исте животиње угледао поново, свега педесетак метара од куће. "Мртви хладни", додаје он.
Снимак који је настао том приликом изазвао је лавину реакција на друштвеним мрежама.
Док једни тврде да је ријеч о крду дивљих свиња, други упозоравају на опасност:
"Да си наишао на женку с младима, вјероватно би кренула на тебе". Било је и шаљивих коментара због лошег квалитета снимка: "Личе на слонове или нилске коње", нашалио се један корисник.
Стручњаци ипак позивају на опрез, јер сусрети са дивљим животињама у руралним предјелима БиХ постају све чешћи, преноси Информер.
