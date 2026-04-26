Прве ријечи нападача на Трампа након пуцњаве: Они су ми били мета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нападач који је отворио ватру испред балске дворане у којој је боравио предсједник САД Доналд Трамп рекао је полицији послије хапшења да је желио да пуца на представнике Трампове администрације.
То преноси Си-Би-Ес њуз позивајући се на два извора из истраге.
Званичници још нису јавно објавили мотив напада, али први детаљи о осумњиченом и самом инциденту почели су да излазе у јавност након пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон, где су Трамп и прва дама Меланија Трамп безбједно евакуисани.
Осумњичени је идентификован као Кол Томас Ален, 31-годишњак из Торанса у Калифорнији. Према наводима извора из безбједносних служби, он је ухапшен на лицу мјеста након што је покушао да се пробије кроз безбедносни пункт испред вечере у хотелу Вашингтон Хилтон.
Током инцидента испаљено је најмање пет до осам хитаца, рекла су два извора из полиције за Си-Би-Ес њуз.
Вршилац дужности шефа Метрополитенске полиције Вашингтона Џефери Керол изјавио је на касноноћној конференцији за медије да је осумњичени био наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева када је покушао да нападне контролни пункт испред сале у којој се одржавала вечера.
У овом тренутку делује да је ријеч о особи која је деловала сама, о усамљеном нападачу, рекао је Керол, додајући да се истрага наставља.
Доналд Трамп је на друштвеним мрежама објавио фотографију на којој се види осумњичени без мајице, како лежи на поду хотела са рукама везаним иза леђа након хапшења.
Према ријечима Керола, осумњичени није погођен током размјене ватре, али је одведен у болницу ради процјене здравственог стања.
Керол је навео да је нападач био гост хотела, али није прецизирао када се пријавио, нити шта је пронађено током претреса његове собе.
Трамп је, на одвојеној конференцији за медије у Бијелој кући, рекао да се вјерује да је осумњичени дјеловао као „усамљени вук".
Један агент Тајне службе погођен је најмање једним метком који је испалио нападач, али га је заштитио панцир, саопштили су званичници.
Свијет
Огласио се Трамп након пуцњаве: Познат идентитет нападача
Очекује се да ће се агент опоравити, а власти су навеле да нико од присутних на вечери није теже повређен.
Председник и прва дама Меланија Трамп безбједно су евакуисани из хотела, док су припадници Тајне службе и полиције преузели контролу над простором.
Шта се зна о Колу Алену
Према информацијама које је Си-Би-Ес њуз добио од два извора из безбједносних служби, Кол Ален је радио за фирму за подучавање Ц2 Еђукејшн у Торансу. У децембру 2024. године та компанија му је доделила признање „наставник месеца".
Свијет
Ко је Кол Томас Ален? Наоружан упао на вечеру и запуцао на Трампово обезбјеђење
Није било јасно да ли је Ален и даље запослен у тој фирми.
Школски округ Торанс саопштио је Си-Би-Ес њузу да Ален никада није био запослен код њих.
Калифорнијски институт за технологију потврдио је за Си-Би-Ес њуз да је Ален дипломирао на Калтеку 2017. године, али није изнио додатне детаље.
Федералне и локалне власти виђене су касно у суботу увече испред куће у Торансу за коју се вјерује да припада осумњиченом. Око 22.30 по пацифичком времену, снимци из ваздуха које је објавио Си-Би-Ес њуз Лос Анђелес показали су федералне агенте како улазе у кућу.
Америчка тужитељка за Дистрикт Колумбија Џинин Пиро саопштила је да ће Ален бити оптужен за употребу ватреног оружја током кривичног дјела насиља и за напад на федералног службеника опасним оружјем.
Пиро је рекла да очекује да ће против њега бити подигнуто још оптужби како истрага буде напредовала.
"Јасно је, на основу онога што за сада знамо, да је ова особа намјеравала да нанесе што већу штету и изазове што веће посљедице", рекла је Пиро.
Према њеним ријечима, Ален би у понедјељак требало да се појави пред федералним судом, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
11 ч1
Најновије
09
10
08
58
08
46
08
42
08
39
Тренутно на програму