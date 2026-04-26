Роде не мирују: Српска богатија за 20 беба

Аутор:АТВ
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској рођено је 20 беба, 11 дјевојчица и девет дјечака, потврђено је у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, Добоју три, Бијељини двије, те по једна у Приједору, Требињу и Градишци.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и осам дјечака, Добоју три дјевојчице, Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Приједору, Требињу и Градишци по дјевојчица.
Друштво
У породилиштима Источно Сарајево, Фоча, Невесиње и Зворник није било порода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
10
08
58
08
46
08
42
08
39
Тренутно на програму