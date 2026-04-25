Мање од половине угоститеља пријављено у Централни информациони систем

Аутор:АТВ
Коментари:0
Централни информациони систем у угоститељству, плаћен око шест милиона марака, уведен је с циљем боље евиденције гостију и већих прихода од боравишне таксе.
Међутим, након истека законског рока, у систему је регистровано тек око 1.300 од укупно око 3.300 угоститеља. Угоститељи указују на неуређено тржиште, недовољно јасна правила и систем који, како кажу, у пракси још увијек не функционише како је представљен. Ове области морају да оду у легалне токове, те да се законски регулишу, упозоравају угоститељи.
„Људи који послују нелегално и не плаћају доприносе, порезе и све обавезе које имају према држави, сасвим нормално могу да буду нелојална конкуренција нашим хотелима, мотелима и смјештајима који су уредно регистровани. Сматрамо да министарство треба да појача инспекцијски надзор“, рекао је предсједник Удружења угоститеља Републике Српске Жељко Татић.
Овај систем ће смањити сиву економију и ми свакако желимо да он заживи, наводе из Удружења хотелијера „Јахорина“. Кажу да је потребно само поједноставити ствари, с обзиром да се тренутно ови подаци уносе на три до четири мјеста, што за хотелијере представља заиста велики обим посла.
„Хотели који имају 300-400 кревета, с обзиром да је данас боравак гостију скраћен на неколико дана, имају једно велико непотребно оптерећење. Не треба ту пуно размишљати, већ само погледати шта су урадиле земље у окружењу – Црна Гора, Србија, Хрватска“, казао је секретар Удружења хотелијера „Јахорина“ Драган Соколовић.
Приступ систему је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а једина обавеза је да се обезбиједи интернет веза за приступ систему. Из Инспектората најављују да ће контроле тек услиједити, уз поруку да им примарни циљ није кажњавање, већ увођење угоститеља у систем.
„Министарство је дало, да кажемо, неки праг толеранције. Морам рећи да смо у претходном периоду, као што је јавности познато, све капацитете примарно усмјерили на контролу формирања цијена и поштовање прописа о течним нафтним горивима и основним животним намирницама, тако да са интензивнијим контролама крећемо у наредним данима“, истакла је начелница Одјељења за односе с јавношћу Инспектората Републике Српске Душанка Николић.
У Централни информациони систем дужни су да се региструју сви угоститељи који пружају услуге смјештаја: хотел, мотел, пансион, апартман, кућа за одмор, хостел и објекат сеоског туризма. Законом је прописана казна од 1.500 КМ за угоститеља као привредно друштво ако не унесе податке у Централни информациони систем, за одговорно лице казна је 700 КМ, а за угоститеља као предузетника 1.000 КМ.
