Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

Аутор:

АТВ
25.04.2026 17:05

Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.
На површинском копу "Угљевик Исток један" јутрос је на багеру "либхер Р9150Б" дошло до пожара, који је брзо угашен и није било повријеђених лица.

Из предузећа Рудник и термоелектрана (РиТе) "Угљевик" саопштено је да је до пожара дошло у 5.15 часова због грешке на мотору.

Радник који је био у багеру одмах је обуставио рад и напустио багер, а затим се у гашење пожара укључило више присутних радника, при чему су користили расположиву противпожарну опрему.

Брзом и координисаном реакцијом запослених спријечено је ширење пожара до доласка ватрогасне јединице, која је на мјесто догађаја стигла око 5.30 часова и преузела даљу интервенцију.

Пожар је успјешно локализован и угашен, без повријеђених лица.

Према прелиминарним налазима, дошло је до оштећења дизел-мотора и система хидраулике, а тачан обим и природа оштећења биће утврђени након истраге, која ће показати да ли је за пожар одговоран и људски фактор.

О овом догађају обавијештено је Министарство унутрашњих послова и рударски инспектор.

У саопштењу се наводи да ће овај инцидент вјероватно додатно отежати веома сложену ситуацију у извођењу и напредовању рударских радова.

