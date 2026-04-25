Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

На површинском копу "Угљевик Исток један" јутрос је на багеру "либхер Р9150Б" дошло до пожара, који је брзо угашен и није било повријеђених лица.
Из предузећа Рудник и термоелектрана (РиТе) "Угљевик" саопштено је да је до пожара дошло у 5.15 часова због грешке на мотору.
Радник који је био у багеру одмах је обуставио рад и напустио багер, а затим се у гашење пожара укључило више присутних радника, при чему су користили расположиву противпожарну опрему.
Брзом и координисаном реакцијом запослених спријечено је ширење пожара до доласка ватрогасне јединице, која је на мјесто догађаја стигла око 5.30 часова и преузела даљу интервенцију.
Пожар је успјешно локализован и угашен, без повријеђених лица.
Према прелиминарним налазима, дошло је до оштећења дизел-мотора и система хидраулике, а тачан обим и природа оштећења биће утврђени након истраге, која ће показати да ли је за пожар одговоран и људски фактор.
О овом догађају обавијештено је Министарство унутрашњих послова и рударски инспектор.
У саопштењу се наводи да ће овај инцидент вјероватно додатно отежати веома сложену ситуацију у извођењу и напредовању рударских радова.
