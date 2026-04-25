Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

25.04.2026 16:59

Дјевојчица у плавој хаљиници са кратком косом стоји на ливади
Кратка имена за дјевојчице посљедњих година све су популарнија међу родитељима. Нека одишу модерним духом, док друга припадају безвременској класици, па представљају савршен спој традиције и савременог звука.

Избор имена за бебу један је од најљепших задатака будућих родитеља, а на одлуку често утичу породично насљеђе, обичаји и средина у којој живе. За све који очекују дјевојчицу, постоји много кратких и звучних имена која освајају на прво слушање.

Каја - име је скраћеница више имена, попут Катарина, а поријекло сеже од грчке ријечи "катхарос" што значи чистоћа, чистоћа емоције.

Рита - више је тумачења значења овог имена, а међу њима су "узвишена" и "она коју Бог љуби".

Сара - поријекло имена је у хебрејској ријечи "сарах" што значи принцеза.

Тара - име има различита значења у бројним културама, а једно од њих је звијезда. Често се повезује и са именом ријеке и планине Тара.

Вита - име изведено од латинске ријечи "вита" што значи живот.

Уна - име је латинског поријекла и значи једна, једина.

Зара - име је арапског поријекла и значи сјај, бљештавило, с курдског се преводи као злато, а може се тумачити и као изведеница имена.

Миа - Претпоставка је да је Миа скраћена варијанта имена Мариа које значи "велика дама". У романским језицима "миа" значи "моја". На грчком "меа" значи "моја", "само једна".

Дива - долази од ријечи дјева (дјевојка) или је скраћено од старог имена Дивна. Може долазити и из латинског језика у којем значи "богиња".

Дора - име грчког поријекла изведено од ријечи "дорон" што значи дар или поклон. Сматра се и скраћеном верзијом имена Теодора.

Ниа - име ирског поријекла. Ово је велшка верзија старог ирског имена Ниамх (Нив) што значи "сјај".

Леа - Леа је једна од многих различитих женских изведеница мушког имена Леонардо, Леон и Лео. Леа је латинско име које значи "лавица".

Теа - Ово име значи "богиња" на грчком, а надимак од дужег имена Теодора.

Маша - Маша је варијанта имена Магдалена или Марија, а заправо је руски надимак за Марију и значи "принцеза ратница".

Ема - Сматра се углавном да је узето од њемачког "Емма" које је изведено од германског "ерманисцхен, ермен, ермана, ирмана", што значи "цела, свеобухватна, цјелокупна". Постој и теорије да је скраћена верзија имена Емилија.

Лара - Скраћено од Лариса које значи "заштита" или од грчке ријечи "ларос" што значи "слатко".

Лана - Изведено од назива биљке лан, а у пренесеном значењу значи "њежна, префињена". Скраћени облик словенског имена Свјетлана, па тако значи "свијетла".

Нина - Грузијско име: од грчког назива за асирски град Нинос, уједно и скраћени облик имена Ангелина. На Кечуа језику "Нина" значи "ватра", "жар".

Хана - Хана је хебрејско име које значи "милост, захвалност". На арапском има значење: "разумијевање, искусна паметна жена".

Ена - Име које је настало од имена Ирена (грчки назив Еирене) што значи "мир, богиња мира". На келтском има значење "страствена или ватрена". На ирском има значење "захвална".

Ана - Ана потиче из старохебрејског "Ханнах" које има значење "милост, захвалност", што је касније прешло у латински језик и изговарало се "Анна". Од овог имена изведена су имена Анета, Анита, Ања и Ета.

Ника - Име Ника је изворно грчког поријекла, а Ника је била богиња побједе.

