Не игноришите грчеве: Познати љекар открио смртоносне симптоме које многи игноришу

Сви понекад осјетимо бол у стомаку, али љекар са хитног пријема, који се на друштвеним мрежама представља као "здравствени Гордон Рамзи", објаснио је када тај симптом може указивати на стања опасна по живот која захтијевају хитну медицинску помоћ.
Бол у стомаку је једна од оних тегоба коју смо сви искусили и коју често отписујемо као посљедицу лошег оброка или пролазног вируса. Међутим, у неким случајевима, тај бол може бити „црвена заставица“ која сигнализира озбиљне здравствене проблеме. Како разликовати безазлену пробавну сметњу од стања које захтијева хитан одлазак у болницу?
Љекар хитне помоћи, др Ахмед, који на ТикТоку има више од пола милиона пратилаца, одлучио је да објасни на шта треба обратити пажњу. Својим директним и бескомпромисним стилом, због којег је и зарадио надимак "здравствени Гордон Рамзи", започео је видео ријечима које не остављају простора за нагађање: "Зачепите и слушајте. Овако ћете знати да ли је ваш бол у стомаку нешто због чега треба да се бринете или не."
Први и један од најопаснијих знакова је, према др Ахмеду, проблем са аортом. Његово упозорење је сликовито и алармантно:
"Прва ствар, ако имате изненадан, тежак или парајући бол у абдомену, као да вас је Дарт Вејдер управо убо својим свјетлосним мачем, да, то ваша аорта резервише карту за други свијет. Дођите код мене прије него што се све заврши."
Аорта је највећа артерија у људском тијелу, одговорна за пумпање крви из срца у остатак циркулације. Када дође до њеног зачепљења или пуцања, можете осјетити и бол у доњем дијелу тијела који почиње током физичке активности и смирује се у мировању. Остали симптоми укључују бол у ногама, еректилну дисфункцију код мушкараца, а у најтежим случајевима и ране које споро зарастају.
Други разлог за хитан одлазак љекару је сумња на цријевну опструкцију. Иако можда звучи као мања тегоба, ријеч је о хитном медицинском стању.
"Друга ствар, ако сте надути, нисте пустили вјетар већ дан времена и сада повраћате неку смеђу, чудну ствар уз јаке болове у стомаку – то је цријевна опструкција. Брзо дођите код мене."
Најчешћи узроци овог стања су ожиљци након операција, киле (брухови) или рак дебелог цријева. Симптоми укључују болове и грчеве, надутост, мучнину, повраћање, губитак апетита и убрзан рад срца.
Треће опасно стање које др Ахмед истиче је упала потрбушнице. Ријеч је о инфекцији унутрашње слузокоже стомака која може бити фатална.
"Трећа ствар, ако имате јаке болове у стомаку, не можете да стојите ни да лежите усправно, ходате около као грбавац, то је перитонитис. Нешто је активирало гранату у вашем стомаку", упозорава љекар.
Упала може бити узрокована пуцањем чира на желуцу или слијепог цријева, Кроновом болешћу, повредом стомака или цирозом јетре. Симптоми су веома висока температура, грозница и смањено мокрење.
Посљедње стање на које др Ахмед упозорава можда укључује најмање интензиван бол, али је једнако опасно. Ријеч је о интестиналној исхемији – стању у којем је проток крви до цријева смањен или потпуно заустављен.
"И на крају, ако ваш бол није тако страшан, туп је и грчевит, али имате црну или црвенкасту крв у столици, пријатељу, ваша су се цријева већ 'одјавила'. То би могла бити исхемија", објашњава он. Симптоми могу настати изненада уз наглу потребу за пражњењем цријева, крваву столицу и мучнину, пише Вечерњи.хр.
