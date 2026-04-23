Поражавајући подаци: Рак се у овој држави открије на сваких 80 секунди

23.04.2026 20:24

Фото: Pixabay/maleni_ferrari

Број обољелих од рака у Великој Британији достигао је рекордни ниво, показује истраживање организације Cancer Research UK у којем се наводи да се код више од 403.000 људи дијагностикује сваке године неки облик рака, што значи да се болест открије код једне особе приближно на сваких 80 секунди.

У извјештају се наводи да је пораст посљедица “старења и раста популације”, преноси Скај њуз.

Стопе оболијевања порасле су за 15 одсто од почетка 1990-их, дјелимично због фактора као што је гојазност.

Извршна директорка ове хуманитарне организације Мишел Мичел изјавила је да се рак дијагностикује код више људи него икада.

Она је навела да се, иако се преживљавање од рака удвостручило од 1970-их, напредак у посљедњој деценији успорио.

Мичел је додала да би недавно објављени Национални план за борбу против рака могао да донесе значајне промјене, али само ако се претвори у конкретна побољшања за пацијенте.

Извјештај “Рак у Британији 2026” оцјењује да је план за Енглеску кључан корак ка унапређењу лијечења, али упозорава да су потребна додатна средства и ресурси како би се “амбиције претвориле у резултате”.

Организација упозорава да су потребне хитне мјере за рано откривање болести, истичући да се нешто више од половине пацијената у Великој Британији дијагностикује у раној фази, при чему се тај проценат годинама готово не мијења.

Препоручује се и ширење програма скрининга плућа, што би могло да омогући откривање до 7.800 додатних случајева рака годишње, уколико се програми у Енглеској оптимизују.

Cancer Research UK такође, позива на јачање превенције, наводећи да је од кључног значаја да се Закон о дувану и вејповима досљедно примјени.

Тим законом би се забранила продаја цигарета особама рођеним након 2008. године.

Организација, такође, предлаже улагања у специјализовано особље и опрему како би се смањиле листе чекања, уз податак да је око 107.000 пацијената у 2025. години чекало више од 62 дана на почетак лијечења.

Портпарол британског Министарства здравља и социјалне заштите саопштио је да је у посљедњих 12 мјесеци урађен рекордан број дијагностичких тестова, уз додатних 26 милијарди фунти за Националну здравствену службу (НХС).

Он је, такође, навео да је број пацијената који на вријеме добијају дијагнозу или потврду да немају рак највиши у посљедњих пет година.

– Наш Национални план за борбу против рака предвиђа бржу дијагнозу, раније лијечење и бољу подршку пацијентима, са циљем да до 2035. године 75 одсто пацијената живи без болести или са добрим квалитетом живота пет година након дијагнозе – наводи се у саопштењу.

Додаје се и да ће Закон о дувану и вејповима, који ускоро ступа на снагу, помоћи у заштити будућих генерација од рака.

