Дојава о постављеној бомби на сарајевском аеродрому

АТВ
23.04.2026 19:54

Аеродром у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot

На Међународном аеродрому Сарајево данас је у послијеподневним часовима стигла дојава о постављеној бомби.

Због безбједносних разлога одмах је извршена евакуација свих путника и особља који су се у том тренутку налазили на аеродрому.

На терену су припадници надлежних служби који проводе контрадиверзиони (КДЗ) преглед просторија и објеката како би се утврдила тачност дојаве и осигурала безбједност.

Истрага и провјере су у току, а више информација биће познато након окончања безбједносних процедура.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

