Скандалозни поступци Конаковићевог министарства: Преправљали извјештај о избору судије Европског суда

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:0
Скандалозно преправљање извјештаја о избору судије Европског суда за људска права у Стразбуру, у свакој нормалној земљи покренуло би истрагу, питање одговорности и оставки одговорних, али у БиХ се не дешава ништа.
У јавности се појавио стенограм са сједнице Предсједништва БиХ, на којој Шахбаз Џихановић, предсједник Комисије за избор бх. судије у Европском суду за људска права упозорава чланове Предсједништва да је неко из Министарства иностраних послова кориговао извјештај.
Претходно су тражили да им га доставе у ворду, а онда су извршили преправке на чак 14 страна и послали га у Савјет Европе.
ШАХБАЗ ЏИХАНОВИЋ: Дозволите ми сада да кажем, упознат сам, не знам како, какав је извјештај Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине послало Вијећу Европе, али имам доказе гдје секретар Министарства вањских послова тражи од Секретеријата Предсједништва да му се достави извјештај у ворд статусу и тај извјештај, овај извјештај комисије је прецртаван, односно није вјеродостојно достављен Вијећу Европе.
ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Ослобођени сте, нико не терети комисију.
ШАХБАЗ ЏИХАНОВИЋ: У погледу тог правног посла. Хвала лијепа.
ЖЕЉКО КОМШИЋ: Хвала Вам на одговору. Овај, сад бих ја могао продубљивати даље ову причу и ову тему на начин, а зашто мислите да су у Министарству вањских послова мијењали тај извјештај?
ШАХБАЗ ЏИХАНОВИЋ: Ја не улазим у то, господине.
ЖЕЉКО КОМШИЋ: Не, не, не, ја сам рекао да бих могао, нисам рекао да хоћу.
ШАХБАЗ ЏИХАНОВИЋ: По мени, Министарство вањских послова, нити било ко други није имао никаква права да било шта чини у погледу завршног извјештаја којег је Предсједништво Босне и Херцеговине једногласно усвојило.
ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Наравно. Слажем се.
ЖЕЉКО КОМШИЋ: Добро, добро, апсолутно се слажем с Вама, ни да било какво савјетодавно тијело било кога нема право да се петља у суверене одлуке органа који је по Уставу надлежан за ово и мислим да им ни не треба одговарати на то. Шта је било, како је било је врло интересантно питање, ко је ту све петљ'о, како је петљ'о и шта је петљ'о и шта се жељело постићи тим. Шта се жељело, у коначници шта је био циљ?
У Министарству иностраних послова тврде да нико ништа није петљао. Демантују све наводе у вези са цензуром документа, без обзира на то што се у јавности појавио текст који је затамњен. Исправка се, увјеравају није односила на избор судије Европског суда за људска права.
"Наглашавамо да Министарство вањских послова БиХ није вршило никакве измјене, корекције, нити интервенције у смислу мијењања садржаја, имена кандидата или саме процедуре. У потпуности су достављене информације које се и налазе у извјештају, а односе се искључиво на поступак избора судије у Европском суду за људска права. У складу са Законом о заштити личних података Савјету Европе нису достављени дијелови извјештаја који садрже податке о кандидатима и процедурама који су се истим позивом пријавили на друге позиције, будући да исти нису предмет тражења, нити их је дозвољено достављати без одговарајуће правне основе. Управо из тог разлога, дијелови документа који се односе на друге позиције су технички изостављени (затамњени), како би се заштитили лични подаци и поступило у складу са важећим законодавством, а сам извјештај није промијењен", наводе из Министарства.
Поступак именовања судије Европског суда за људска права у Стразбуру је такав да Савјет Европе упућује захтјев за избор судије, након чега влада, у случају БиХ Предсједништво расписује Јавни конкурс, након чега се формира Комисија за провођење поступка за избор кандидата за позицију судије тог суда, а затим се бирају три најбоље рангирана кандидата, листа се упућује Предсједништву БиХ, а затим је Предсједништво утврђује Савјету министара, које листу шаље Савјету Европе. Комисија је у БиХ формирана у јуну прошле године, у октобру је састављена листа од три кандидата, достављена је Предсједништву у јануару ове године, а након тога и Савјету министара, које је документ прослиједило Савјету Европе. Након што су примили цензурисани извјештај, из Савјета Европе затражили су од Савјета министара да се утврди кредибилитет Комисије која је сачинила листу кандидата, а занимало их је је ли иједан од три кандидата оцијењен као кредибилан за вршење функције судије Европског суда за људска права.
Шахбаз Џихановић је о томе информисао Предсједништво БиХ, на којој је и утврђено да Министарство иностраних послова није смјело да врши измјене документа, а поготово не без сагласности и одобрења Предсједништва. Озбиљан је ово и готово невјероватан дипломатски скандал, који више него довољно говори о неусклађености институција на нивоу БиХ. Срамота је већа од чињенице да је БиХ једина земља која није доставила приједлог избора судије након истека мандата Фарису Вехабовићу 2022. године.
