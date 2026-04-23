Конаковић у бламирању надмашио Алкалаја и Турковићеву

Аутор:АТВ
Коментари:1
Функционер НиП-а Елмедин Конаковић, коме је у расподјели изборног плијена у овом мандату власти припала позиција министра иностраних послова, не само да није одговорио задатку, него је у урушавању угледа БиХ у дипломатским и међусусједским односима отишао и корак даље од својих претходника у тој врућој фотељи, прије свих Бисере Турковић и Свена Алкалаја, познатијих по својој самовољи и кршењу Устава БиХ.
Елмедин Конаковић је тренутни министар иностраних послова БиХ и члан странке Народ и правда, дио коалиције „тројка“.
Критикован је због дипломатских активности, укључујући слање нота Србији, Црној Гори и Хрватској, као и иступа на међународним форумима.
Опозициони политичари и поједини правни стручњаци оптужују га за прекорачење надлежности и нарушавање уставног оквира Министарства иностраних послова.
Конаковић је изазвао реакције након изјава о регионалним односима, укључујући коментаре на рачун Србије и појављивање Милорада Додика уз предсједника Србије Александра Вучића.
Његов рад је у јавности предмет спорова, при чему једни сматрају да доприноси тензијама у региону, док други истичу да дјелује у складу са политичким ставовима своје странке.
Конаковић је седми по реду министар иностраних послова БиХ, а прије њега су били Јадранко Прлић (ХДЗ БиХ), Златко Лагумџија (СДП) у два наврата, Младен Иванић (ПДП), Свен Алкалај (СБиХ), Игор Црнадак (ПДП) и Бисера Турковић (СДА).
Иако се тврдило да ће позиција шеф бх. Дипломатије у овом сазиву власти да припадне странкама из Републике Српске, функцију је добио Конаковић који је лидер странке Народ и правда дио владајуће бошњачке "тројке" у којој су још СДП БиХ и Наша странка.
Иако се увјеравало да наступило вријеме да се ствари уведу у оквире закона и на пољу дипломатије, до тога не само да није дошло него је, према ријечима стручњака и саговорника "Гласа", додатно срозан углед БиХ и продубљен јаз у односима са сусједима због потеза министра Конаковића.
Он је, наиме, током мандата критикован због дипломатских нота које је слао у Србију, Црну Гору, махом због односа тих земаља са Републиком Српском и њеним политичким руководство, те у Хрватску и то након што је тамошњи предсједника Сабора Гордана Јандроковића приликом посјете БиХ рекао да вјерује да ће концепт три конститутивна народа на крају превладати.
Конаковић је недавно упозорен да пази шта прича и од стране српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић након изјаве да у ситуацијама када чланови Предсједништва немају усаглашен став о неком питању, МИП и он као министар имају ширину и законски оквир да износе информације о БиХ онако како сматрају да је исправно.
"Ниједно слово Устава не предвиђа да Министарство иностраних послова или министар себи могу приграбити надлежности и дјеловати умјесто Предсједништва. Према томе, Конаковић је преварант и криминалац који упорно крши Устав. То што је непроцесуиран свједочи о чињеници да је правосуђе више заинтересовано за измишљено, него за стварно кршење Устава. Иначе, све што прича Конаковић су најобичније будалаштине. Њега више ни у Сарајеву нико не узима за озбиљно, а камоли изван њега. Колико је релевантан види се и по лупетању. Он појма нема ни ко, ни код кога, ни када, ни којим поводом долази у Српску. Скупља кафанске трачеве па их онда пласира у јавност глуматајући обавијештеност, а у ствари се само бламира", истакла је недавно Цвијановићева.
Последње у низу критика, махом из Српске, на Конаковићево понашање су услиједиле након форума у Анталији на којем се обрушио на руководство Србије, негодујући што је недавно уз Александра Вучића на конференцији за новинаре стајао први човјек СНСД-а Милорад Додик.
"Ако имате конференцију за новинаре, а респектујете БиХ, зашто је Вучић позвао осуђеног Додика да стоји с њим на пресу и после тога послао поруку да ће имати најјачу војску у регији", изјавио је Конаковић на форуму.
На тај његов наступ у Турској реаговала је шеф Клуба посланика СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ Сања Вулић.
"Конаковић је елементарна непогода за све народе у БиХ. С таквим ликовима нема напретка", рекла је Вулићева, уз опаску да он скандалозним иступима скреће пажњу, свјестан да му откуцавају посљедњи дани у политици.
Конаковићев рад готово свакодневно на друштвеној мрежи "Икс" критикује правник из Сарајева Дамир Сакић.
"Министарство је приватизовао и извео из уставних оквира, а није тачно ни што прича. Министарство је искључиво административно-технички апарат, односно помоћни орган Предсједништва као и комплетни Савјет министара". изјавио је Сакић за Глас Српске
Цјелокупни мандат је, додао је, протекао у вануставној атмосфери.
"Користио је сваку прилику за промоцију властитих циљева, политика и као што видимо и на последњем форуму покушају нарушавања односа између Србије и БиХ, на начин да је износио своје приватне ставове, а не усаглашене ставове. Иза мандата Конаковића остаје непоправљива штета, али се надам ће БиХ у наредном сазиву имати министра који ће радити свој посао у складу са надлежностима и у договору са Предсједништвом које једино надлежно за спољне послове", закључио је Сакић.
"Силовање" закона
Сања Вулић је подвукла да је Конаковић икакав дипломата, он би упознао остале дипломате на форуму у Анталији да се у БиХ дешавала "силовање" закона од стране Кристијана Шмита.
"И то је требала да буде тема, али он очигледно није министар свих народа, већ само једног, и то бошњачког. ФБиХ не би имала власт ни данас да није интервенисао Шмит, нити би „тројка“ била на власти да није било Шмита. Конаковић се искључиво бави својим интересима, и грађани Федерације се само таоци тих који управљају с њима", додала је Вулићева.
