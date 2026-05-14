Драма у руднику ''Трепча'': Заробљено 18 рудара

У окнима рудника "Трепча југ" заробљено је 18 рудара због проблема са електричном енергијом, преноси Коха.
Предсједник синдиката Ибрахим Јонузи рекао је да је за сада стање рудара који су у окну добро, али да би се могло погоршати ако остану дуже.
Директор рудника "Стари трг" Шићири Садику потврдио је да су рудари заробљени од 1:30 послије поноћи.
"Већина је изашла. Тренутно је 18 рудара још унутра, али радимо на проналажењу алтернативног рјешења. 50 рудара је било унутра", рекао је Садику.
Додао је да је здравствено стање заробљених рудара стабилно. Рудником "Трепча југ" управљају привремене приштинске институције, а рудник се суочава са бројним проблемима, па су запослени често у штрајку.
(Танјуг)
