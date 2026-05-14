Вишковићу признање Повеља општине Невесиње

На свечаној сједници Скупштине општине Невесиње на крсну славу општине Спасовдан бившем премијеру и в.д. директора Аутопутева Републике Српске, Радовану Вишковићу биће додијељено највише признање.
Скупштина општине Невесиње на свом последњем засједању донијела Одлуку о додјели највишег општинског признања Повеље општине Невесиње Радовану Вишковићу.
"Ова Повеља је посебна манифестација нашег дубоког поштовања и захвалности за Ваш труд, рад и посвећеност, које сте несебично усмјеравали према развоју Невесиња током Вашег мандата на челу Владе Републике Српске", навео је предсједник Скупштине општине Момчило Вукотић.
Додјела признања биће обављена на свечаној сједници Скупштине општине Невесиње на крсну славу општине Спасовдан.
