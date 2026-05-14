Кузмић: У систем противградне заштите уложено више од 40 милиона КМ

АТВ
14.05.2026 09:06

Анђелка Кузмић
Систем противградне заштите Републике Српске у протеклим годинама знатно је модернизован и технички ојачан, а уложено је више од 40 милиона КМ, изјавила је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.

Кузмићева је истакла да је, захваљујући континуираним улагањима Владе Републике Српске и ресорног министарства у протеклих 13 година Република Српска добила један од најсавременијих система противградне заштите у региону.

"Данас су у функцији оба метеоролошка радара - на Борју и Јахорини, више од 200 аутоматских противградних станица, као и 150 приземних генератора сребро-јодида, што омогућава брже, прецизније и ефикасније реаговање на градоносне процесе", навела је Кузмићева.

Она је рекла да је током нестабилног времена у понедјељак и уторак, 11. и 12. маја, систем дјеловао у пуном капацитету, при чему су испаљене 182 противградне ракете, уз континуирано дејство приземних генератора.

Кузмићева је навела да је, према извјештајима са терена, штета од града у великој мјери сведена на минимум, док је највећи дио оштећења проузрокован олујним вјетром и екстремним временским непогодама које су претходно захватиле и земље региона.

"Ниједан систем противградне заштите на свијету не може у потпуности елиминисати посљедице екстремних временских непогода, али је циљ Републике Српске да се штета максимално умањи и заштити домаћа пољопривредна производња", поручила је Кузмићева.

Она је истакла да систем противградне заштите наставља да ради у пуном капацитету, те да су обезбијеђене довољне количине противградних ракета и неопходне опреме за наставак сезоне.

