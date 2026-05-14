Нови дечко Ане Ивановић уселио код ње у вилу: Ево како су се упознали

Аутор:АТВ
Ана Ивановић већ неколико мјесеци ужива у љубавној вези с новим тајанственим дечком, а да њихов однос из дана у дан постаје све озбиљнији, свједочи и чињеница да се он скоро па уселио у њену вилу у Палма де Мајорки.
Њих двоје савршено функционишу као пар, па су се договорили да им њена вила буде база у наредном периоду. Ипак, оно што им је тренутно најважније јесте да буду што више заједно, и то далеко од очију јавности, сазнаје Курир.
- Откад су заједно, Ана и њен нови партнер се готово не одвајају. Он је већ недјељама у њеној вили на Мајорки, у насељу Сон Вида. Одатле завршава све своје послове. Не желе да се одвајају ни на секунд једно од другог. Врло им је важно да се медијски не експонирају, а њена кућа им је идеална локација за то. Све је максимално дискретно. Имају базен за уживање, а често рано ујутру оду и до плаже, где шетају - прича саговорник Курира, па наставља:
-Ану и дечка упознали су заједнички пријатељи управо на Мајорки, гдје је он долазио због пословних обавеза. Ту су одмах размијенили контакте, а он ју је убрзо позвао на вечеру. Мало-помало, схватили су да између њих двоје има нешто више од пријатељства, па су отпочели везу. Прво заједничко путовање им је било у Мадрид, гдје се нису одвајали једно од другог. Све оне фотографије које је објавила на Инстаграму, а на којима изгледа никад задовољнија и насмијанија, усликао је управо он. Ана је тада и схватила да између њих може да буде врло озбиљна прича, а и њене другарице су одушевљене с њим и начином на који се опходи према њој.
Анин нови изабраник је мушкарац који није дио јавног свијета. У питању је странац, успјешан у свом послу, а занимљиво је да су их пролазници виђали заједно у неколико европских градова, али без икаквих сцена које би привукле пажњу. Без обезбјеђења, без пратње, као било који други пар, што је, према мишљењу многих, управо оно што јој је недостајало.
Подсјетимо, бивша тенисерка је породично гнијездо свила на Балеарима, у једном од најлуксузнијих резиденцијалних шпанских насеља - Сон Види. Налази се на неких 15 минута вожње од главног града Палме и познат је као Беверли Хилс Мајорке.
Цијело насеље је под огромним 24-часовним мерама обезбјеђења, па њим није могуће прошетати уколико долазак није раније најављен код неког од резидената.
Ивановићева је вилу од 950 квадрата купила 2008. године и тада је за њу искеширала 4,5 милиона евра, а некретнина се налази на имању које се простире на 6.000 квадратних метара. Вила је саграђена 1998. године.
У приземљу се налазе велика дневна соба, пространа кухиња с трпезаријом, спаваћа соба, гардероба и купатило, док се на спрату налазе четири спаваће собе с терасама, три купатила, одвојени апартман за послугу са спаваћом и дневном собом, кухињом и купатилом. У дворишту дах одузимају базени и тениски терени.
