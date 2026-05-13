"Убице" Метјуа Перија на суду, чекају пресуду

Ерик Флеминг, лиценцирани савјетник за лијечење зависности који је признао учешће у дистрибуцији кетамина који је довео до смрти америчког глумца Метјуа Перија, требало би данас да буде осуђен пред федералним судом у Лос Анђелесу, преноси Еј-Би-Си њуз (ABC News).
Флеминг је једна од пет особа које су признале кривицу у вези са случајем смрти глумца из 2023. године.
Према наводима тужилаштва, оптужен је да је учествовао у набавци и дистрибуцији десетина бочица кетамина за Метјуа Перија, укључујући и дозу која је, како тврди тужилаштво, довела до предозирања и изазвала његову смрт.
Флеминг је, према оптужници, био дио ланца дистрибуције у којем је посредовао између дилера и личног асистента глумца, упркос томе што је знао за његову историју зависности и ризике употребе непрописно произведеног кетамина.
Тужилаштво тврди да је Флеминг набавио кетамин од дилерке Џасвин Санге, повећао му цијену и доставио га Перију у кућу, гдје га је продао његовом личном асистенту Кенету Ивамаси.
„Никада нисам размишљао о најгорем могућем исходу. Овај болни неуспјех прогањаће ме заувијек“, навео је Флеминг, који је, према оптужници, испоручио 25 бочица кетамина за 6.000 долара само четири дана прије Перијеве смрти.
Ивамаса је Перију убризгао ову количину кетамина 28. октобра 2023. године, а неколико часова касније пронашао га је мртвог.
За ово дјело запријећена је казна до 25 година затвора.
Одбрана, међутим, наводи да је Флеминг у том периоду пролазио кроз личну кризу и да је сарађивао са истражним органима, што је помогло у даљем процесуирању других оптужених. Због тога је затражена казна од три мјесеца затвора и девет мјесеци боравка у установи за лијечење зависности.
Адвокати тврде да је уложио велики труд како би се искупио за своје поступке.
Он је 2024. године признао кривицу за завјеру ради дистрибуције кетамина и дистрибуцију супстанце која је довела до смрти.
Џасвин Санга, позната као „Краљица кетамина“, раније је осуђена на 15 година затвора.
Кенет Ивамаса, лични асистент који је живио код глумца, као и два љекара — Марк Чавез и Салвадор Пласенсија — признали су кривицу и осуђени су, док се поступци против осталих учесника у ланцу и даље воде.
