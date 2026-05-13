Јован Перишић сломљен због смрти мајке! Објавио њену фотографију уз поруку која слама срце

13.05.2026 22:02

Пјевач Јован Перишић
Популарни пјевач, Јован Перишић, пролази кроз најтеже животне тренутке.

Његова мајка је преминула у понедјељак, 11. маја, а тужна вијест затекла је пјевача у Београду, одакле се одмах упутио у родну Босну како би био уз породицу.

Након што је данас, у среду, мајка испраћена на вечни починак у кругу породице и пријатеља у Босни, Перишић се огласио на свом Инстаграм профилу.

Пјевач је објавио фотографију своје насмијане мајке уз ријечи које сламају срце:

- Почивај у миру мајко моја драга - написао је Јован уз емотикон сломљеног срца.

Чим се вијест о трагедији проширила, бројни пријатељи и колеге са естраде упутили су Јовану поруке искреног саучешћа и подршке, свјесни колико је био везан за своју породицу.

Мајка Јована Перишића

Очекује се да ће се пјевач у наредном периоду потпуно повући из јавности и отказати предстојеће наступе како би у миру пребродио овај велики губитак.

Пјевач био хитно хоспитализован

Перишић је само прије мјесец дана био хоспитализован.

Пјевач Јован Перишић завршио је тада у болници у Шапцу након што му се одједном слошило.

Перишић је благовременом интервенцијом лекарског тима, превезен у болницу у Шапцу гдје је задржан на лијечење.

(телеграф)

