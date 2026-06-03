Вулићева тражи одговоре од крњег Уставног суда: Питање било упућено Ћеману, а не секретару

Аутор:АТВ
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић послала је крњем Уставном суду БиХ допунска посланичка питања, након што је добила одговоре на она које није ни поставила, а које је потписао секретар те правосудне институције.
Вулићева је изјавила Срни да од крњег Уставног суда БиХ на питања која је поставила није добила конкретан одговор - већ је достављено изјашњење које се највећим дијелом бави питањем парламентарног надзора иако такво питање уопште није било предмет њеног обраћања, што је оцијенила скандалозним.
"Своје посланичко питање упутила сам предсједнику /крњег/ Уставног суда БиХ /Мирсаду Ћеману/, а не Секретаријату Уставног суда БиХ", указала је Вулићева.
Она је у допунском посланичком питању упитала на основу којег правног акта, прописа или овлаштења секретар крњег Уставног суда БиХ одговара на посланичка питања која су упућена предсједнику те правосудне институције?
"Да ли је предсједник /крњег/ Уставног суда БиХ био упознат са садржајем мог посланичког питања и да ли је одобрио садржај достављеног одговора? Да ли сматрате да /крњи/ Уставни суд БиХ у тренутном саставу и оваквим одговором, демократски изабраном посланику на транспарентним и верификованим изборима подржава Устав, што му је Уставом прописана улога?", упитала је Вулићева.
Вулићева је посебно нагласила да овим посланичким питањем није вршила, нити покушала да врши парламентарни надзор над крњим Уставним судом БиХ.
"Имајући у виду садржај достављеног одговора остаје нејасно због чега се избјегава одговор на конкретна питања од јавног и политичког интереса која се односе на примјену Устава БиХ", истакла је Вулићева.
Она је оцијенила да такав приступ отвара озбиљно питање односа према правима и дужностима посланика, утврђеним Пословником Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, као и према обавезама које произилазе из уставног поретка БиХ.
"Стога очекујем да предсједник /крњег/ Уставног суда БиХ достави одговор на постављена питања и изјасни се о њиховој суштини", поручила је Вулићева.
Вулићева је подсјетила да члан 10 Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ прописује да посланик има право на слободу дјеловања и изражавања и да је дужан да се бави питањима од политичког и јавног интереса.
"Дакле, као посланик Представничког дома имам, не само право, већ и обавезу да се бавим питањима од политичког и јавног интереса, укључујући питања која се односе на уставни поредак БиХ и примјену Устава БиХ", нагласила је Вулићева.
Она је раније упутила посланичко питање крњем Уставном суду БиХ које се односи на прихватање и примјену аката који нису усвојени у Парламентарној скупштини БиХ као што је био случај са измјенама Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Вулићева је у посланичком питању доставила и акт Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ из којег произилази да измјене Кривичног закона БиХ, на основу којих је вођен поступак против тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика, нису ни разматране, ни усвојене, ни у Представничком дому, ни у Дому народа.
"Како /крњи/ Суд оправдава примјену таквих аката у односу на принцип законитости и Уставом загарантована права грађана да бирају и буду бирани? Како појашњавате поступање по одлукама којима се проглашава закон лица које се представља као `високи представник` и да ли је то у складу са члановима И/2 и ИВ/3 ц) и х) Устава?", упитала је Вулићева, пише Срна
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