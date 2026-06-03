Додик: Постојање високог представника је негација БиХ

Додик је рекао да су, суштински, високи представник, његово постојање и дјеловање негација БиХ.

- Та функција је могућа само у складу са дејтонским овлашћењима. А пошто тога одавно није било и нема, потребно је укинути функцију високог представника јер тиме нестаје и канцеларија ОХР која је, између осталог, и довела БиХ у немогућу ситуацију. Сматрам да БиХ не треба опстати ако има високог представника - истакао је Додик за Срну.

БиХ "ОХР постао златно теле"

Према његовим ријечима, нико не може рећи да Република Српска раније није покушавала да направи одржив модел БиХ.

- Али, с ким смо то могли да радимо, са лажовима попут Кристијана Шмита и осталима? Дакле, не могу они нама са аспекта међународне управе да одређују како овдје да живимо. Ко су они? Нека се баве својим проблемима и нека нам не сију заблуде и илузије - нагласио је Додик.

Додик је поновио да ПИК нема никаква овлашћења и није мјесто гдје се одлучује о било чему.

БиХ Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

- ПИК је само фарса и узурпатор слободе, права и Устава БиХ. Својим радом је срушио уставни поредак у БиХ, као и међунационално повјерење. Тако да не очекујем ништа посебно од његове сједнице - рекао је Додик.

Он је навео да је састанак ПИК-а у Сарајеву заправо фарса у којој европски органи желе да утичу на унутрашње односе у БиХ, којој не дају да суверено продише и има властити капацитет.

- Покушавају од сваке ситнице да направе `чудо` и да као овдје нама уреде неке односе. И да напоменем, досадашњи високи представници овдје су највише радили ради свог властитог и финансијског, а не интереса БиХ и њеног нормалног функционисања - рекао је Додик.

Додик је истакао да политичари из ПИК-а и други који долазе, не могу кројити судбину БиХ, те се приказивати ревносним припадницима подршке муслиманима у БиХ.

- Стално нам лажу и петљају, иако су органи ЕУ попут Венецијанске комисије давно рекли да је европски пут БиХ неспојив са постојањем високог представника. И они то све и стално игноришу. Дакле, нека поштују одлуке својих органа. Европски пут БиХ неспојив је са високим представником. Нека то више не игноришу и нека нам не покушавају наметнути неку своју причу - рекао је Додик.

Додик је нагласио да је добро што се од нове америчке администрације, предвођене предсједником Доналдом Трампом, чује да она не жели да наметањима гради туђе државе и нације.

- То буди наду да бисмо у БиХ заједнички и равноправно могли да градимо односе. То треба похвалити, као и улогу Русије која је одавно рекла да треба укинути ОХР. ОХР је одавно постао неважан као канцеларија подршке високом представнику. И напосљетку нема високог представника без сагласности страна потписница Анекса 10 Дејтонског споразума, иако они у ПИК-у то игноришу у складу са старим манирима западних колонијалних управника - поручио је Додик за Срну.

Он је прецизирао да се на том плану данашња ЕУ и бриселска администрација понаша неразумно и игнорише реалности у БиХ.

- Не доносе одлуке у складу са здравим разумом већ нам намећу идеолошке и друге постулате. И сада дођу и кажу - ми бирамо новог високог представника. Како ви бирате, то нигдје не пише. У Анексу 10 Дејтонског споразума пише да га бирају стране потписнице тог анекса, а потврђује Савјет безбједности УН-а. Како ћете ви то изабрати, на шта ће то личити? Кога мислите да поново преварите, зашто мислите да ништа нисмо научили док је лажни Кристијан Шмит овдје боравио и кршио законе оптужујући неправедно нас за такво нешто? - упитао је Додик.

Република Српска, како је навео, има повјерење у нову америчку администрацију која ће "својом здраворазумском политиком поставити ствари у БиХ онако како треба, те да неће бити успостављен наивни модел унитаризације БиХ, напуштен свугдје у свијету".

Додик је рекао да је међународна заједница у БиХ покушала све свести на што ниже нивое људског организовања, те су игнорисали историјске и научне процесе, покушавајући да нешто наметну.

- По њима нико овдје не може ништа друго осим да унитарном БиХ управљају муслимани. Не схватају да данас муслимани све више представљају доминантне групације у Европској унији и западном свијету на шта их је упозорио и амерички предсједник Трамп. Олако прихватајући миграционе токове дошли су до ситуације да сада имају више од 40 милиона муслимана на простору ЕУ, што може бити озбиљан демографски и безбједносни проблем, јер се види да из тих структура најчешће долазе терористички напади у Европи - рекао је Додик.