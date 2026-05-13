"Ја сам супруга једног великог човјека" Харисова бивша се удала за Британца, а овако је говорила о пјевачу

13.05.2026 20:03

Мелина Џиновић
Фото: Youtube/Srbija Danas

Мелина Арнолд, некада Галић, али свима познатија по презимену Џиновић, недавно се удала у Монаку за богатог Британца Џефрија Пола Алнорда Деја.

Мелина већ неки период живи на Медитерану и наводно нема намјеру да се врати за Србију, гдје иначе живи њен син Кан. Он је остао са оцем, музичком легендом Харисом Џиновићем.

Однос између Хариса и Мелине је нешто о чему се често полемише у јавности. Харис је њој отворио врата светског шоу бизниса и упознао ју је са разним великим именима са којима је имала прилике да сарађује као модна креаторка.

Мелина је раније, са великим поштовањем и љубављу говорила о бившем супругу.

- Да са њим нешто није како треба, да ми он не даје ту подршку, мени једноставно ништа не би ни ишло. Ово све што имам је резултат тога какав је он према мени свих ових година уназад. Јако сам поносна на њега - рекла је Мелина раније за домаће медије.

"Ништа ми није драже него да будем Харисова супруга"

- Мени ништа није драже него да будем супруга Хариса Џиновића. Не знам зашто је то спорно? Жене се буне када их називају по супругу - казала је Мелина за Блиц једном приликом.

- Ја сам прво супруга једног великог човека у сваком смислу, не само по каријери, и мени је понос толики да не могу да вам објасним. Мене Харис зове Мелша и ја се јављам на телефон са: "Ћао, ја сам Мелша Харијева", а с друге стране то како ће вас звати нити руши, нити прави ваш идентитет - додала је она у том разговору.

Предбрачни уговор

Иначе, када се удала за милионера, младенци су потписали предбрачни уговор, а како се незванично наводи, уговором је предвиђено да током трајања заједнице Мелина има право да ужива у Џефријевом богатству и животном стандарду који јој је обезбјеђен, али без права на потраживања у случају евентуалног развода.

Другим ријечима, како тврде извори, све погодности важе искључиво док брак траје, док по његовом окончању не би имала финансијских захтјева према супругу.

Штедјели на гостима

Подсјетимо, Мелина, која је одабрала да за њено вјенчање 18. априла, све буде раскошно и луксузно, штедела управо на гостима. Она је за ову прилику одабрала скромнији смештај што се никако не уклапа у атмосферу гала прославе какву жели да направи.

Изабрала је хотел са три звијездице и то један од најјефтинијих у Монте Карлу, гдје се луксуз види на све стране. Мелина је ријешила да јахтом и хеликоптерима импресионира госте, али се "стисла" кад је смјештај гостију у питању. Ту је одлучила да приштеди. Како смо сазнали, она је букирала најјефтиније собе у том хотелу чија цијена је по ноћи око 280 евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

