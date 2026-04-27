Харис Џиновић не престаје да прозива Мелину: Шта је рекао о њиховом разводу

Пјевач Харис Џиновић у посљедње вријеме често у јавности прича о бившој супрузи Мелини, која се недавно удала за имућног Британца.
"Мој развод је исти као и свачији развод, као и твој, сви се разводе", рекао је одсјечно Харис.
Поносно истиче да је слободан човјек од како је "изашао из суда", а наводи да се о Мелинином и његовом разводу више причало него о разводима глумице и пјевачице Џенифер Лопез, која је досад имала четири брачна бродолома.
"Људи данас имају минимум три брака, о мом се писало толико, а није се писало толико о разводима Џенифер Лопез!" поручио је потом пјевач, а о Мелининој свадби каже:
"О томе треба да причају актери који су тамо. Ја сам слободан човек од како сам изашао из суда. Да ли сам славио развод од Мелине? Нисам славио, то се не слави".
Харис је, иначе, на питање какве савјете даје сину Кану након свега што је доживјео током развода са Мелином кратко одговорио:
"Причамо ми, то су ствари које остају у четири зида, неке интимне ствари које не износим", преноси Блиц
