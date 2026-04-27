Враћају се Курсаџије

АТВ
27.04.2026 17:53

Фото: Facebook

Култни хумористички серијал који је деценијама засмијавао милионе гледалаца широм Балкана спрема се за велики повратак на мале екране. Телевизија Хајп најавила је емитовање нових епизода легендарне емисије "Курсаџије", која је својевремено поставила рекорде гледаности својим специфичним хумором и сатиричним приказом регионалних менталитета.

Повратак легенде у школску клупу

За оне који су можда заборавили, "Курсаџије" су серијал који прати догодовштине у учионици гдје се сусрећу представници свих народа бивше Југославије. Кроз комичне дијалоге, стереотипе и свакодневне ситуације, ликови попут сналажљивог Србина, шкртог Словенца или збуњеног Босанца постали су дио поп културе, а њихове реплике и данас се препричавају у народу.

kursadzije

Сцена

Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

Овај формат је годинама важио за неприкосновеног владара ТВ хумора, а сада стиже освјежен и спреман да освоји нову генерацију публике, уз задржавање оног старог шарма који смо волели. Главни идејни творац и глумац Саша Пантић потврдио је ове узбудљиве вијести, обећавајући да ће повратак бити спектакуларан и прожет препознатљивим хумором који не познаје границе, пише Курир.

"Да вам кажем ексклузивно, на Hype стижу Курсаџије. Поново стижу Ђуро Палица, Јанез, Дршко, луди Милојко, Ајдеми и неки нови ликови. Уколико сте у региону, спремите се кад видите Курсаџије, узмите папирне марамице јер плакаћете, али од смијеха", рекао је глумац Саша Пантић.

Очекује се да ће нове епизоде окупити добро позната лица, али и увести неке свеже ликове који ће се прилагодити изазовима и темама данашњице. Спремите се за дозу смеха јер се стара екипа враћа тамо где најбоље сналази - пред публику која зна да препозна прави народни хумор.

