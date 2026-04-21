Зељковић обишао дјечије игралиште у Кочићевом вијенцу: "Сценографија за хорор филм"

Ово није сценографија за хорор филм, ово је игралиште у нашем граду. Бањалучко насеље Кочићев вијенац, навео је одборник СНСД-а у Скупштини града Богољуб Зељковић у објави на друштвеној мрежи Икс.
"Док Градска управа улаже у оно што добро изгледа на фотографији, ово су стварне слике нашег града. Слике небриге, лошег одржавања и погрешних приоритета. Слика овдје заиста говори више од хиљаду ријечи", навео је Зељковић те поручио да је вријеме да се град Бањалука води одговорно због наше дјеце.
