Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

АТВ
20.04.2026 21:48

Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће сутра, од 8.30 до 10.30 часова, бити дијелови бањалучких улица Др Јована Рашковића, Косте Мајкића и Љевчанска, као и дио насеља Лауш, саопштили су из "Електрокрајине".

Дијелови улица Боже Варићака и Булевар Српске војске остају без напајања електричном енергијом од девет до 12 часова.

Струје неће бити ни у дијеловима улица Стевана Мусића, Илије Гарашанина, Липовачка и Пољског партизанског батаљона од девет до 11 часова - саопштили су из овог предузећа.

Без електричне енергије биће и дио улице Пут бањалучког одреда, као и дио насеља Бањ брдо од 11.30 до 13.30 часова.

Од 12.30 до 14.30 часова дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре неће имати струје, а дијелови насеља Рацуне и Леденице од девет до 14 часова - истакнуто је у саопштењу.

Додали су да ће дијелови улица Браце Поткоњака и Краља Александра Првог Карађорђевића без струје бити од девет до 14 часова.

