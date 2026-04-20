Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Због радова на електромрежи без струје ће сутра, од 8.30 до 10.30 часова, бити дијелови бањалучких улица Др Јована Рашковића, Косте Мајкића и Љевчанска, као и дио насеља Лауш, саопштили су из "Електрокрајине".
Дијелови улица Боже Варићака и Булевар Српске војске остају без напајања електричном енергијом од девет до 12 часова.
Струје неће бити ни у дијеловима улица Стевана Мусића, Илије Гарашанина, Липовачка и Пољског партизанског батаљона од девет до 11 часова - саопштили су из овог предузећа.
Ријечи патријарха Павла које треба научити напамет: Једноставне, а мијењају живот из коријена
Без електричне енергије биће и дио улице Пут бањалучког одреда, као и дио насеља Бањ брдо од 11.30 до 13.30 часова.
Од 12.30 до 14.30 часова дијелови насеља Петрићевац, Мотике и Раковачке Баре неће имати струје, а дијелови насеља Рацуне и Леденице од девет до 14 часова - истакнуто је у саопштењу.
Додали су да ће дијелови улица Браце Поткоњака и Краља Александра Првог Карађорђевића без струје бити од девет до 14 часова.
