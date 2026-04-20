Ријечи патријарха Павла које треба научити напамет: Мијењају живот из коријена

У времену у ком се све брзо мијења, у ком су вриједности често релативне, а истина бучна и збуњујућа, постоје реченице које остају мирне – али непролазне. Такве су ријечи патријарха Павла.
Не зато што су компликоване, већ зато што су једноставне до бола. И можда баш зато најтеже за живљење.
Патријарх Павле, пише Она.рс, није био само духовни вођа – био је примјер.
Ходао је пјешке, користио градски превоз, није имао ни аутомобил ни телефон, није тражио ништа што му не припада, јер је разумио оно што данас често заборављамо – да вриједност човјека не долази из онога што посједује.
"Није важно ко одакле потиче, него у шта израсте."
У тој једној реченици крије се цијела филозофија живота – није важно гдје почињете, већ какав човјек постајете.
"Никад није било лако бити човјек међу људима."
Ово није само констатација. Ово је упозорење. Бити човјек значи бирати добро чак и када је лакше изабрати супротно, значи остати праведан када је неправда бржа, и остати миран када свијет око вас то није.
"Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад…"
Ова реченица није само подсјетник на сиромаштво – већ на заборав. На то колико брзо изгубимо осјећај за друге, колико лако бацамо оно што некоме значи живот. У тој слици мрвице хљеба на столу крије се цијела разлика између равнодушности и свијести.
"Кад се човјек роди, цијели свијет се радује, а само он плаче. Треба живјети тако да, кад умре, цијели свијет плаче, а само он се радује."
То је мјерило живота – не колико сте узели, већ колико сте оставили иза себе.
"Љубав је највиша врлина… Што је више дајете, више је имате."
Али и: "Права љубав је једино када љубав не тражи своје."
Ово су реченице које мијењају начин на који гледамо односе. Љубав није трговина. Није очекивање. Није услов. Љубав је слобода.
"Чувајте и непријатеље своје и молите се за њих јер не знају шта раде."
Ово је можда најтежа лекција од свих. Јер не тражи да заборавите – већ да не постанете оно против чега се борите.
"Не бранимо се од туђег зла злом у себи."
То је граница. И снага.
"Чувајмо се нељуди, али се још више чувајмо да и ми не постанемо нељуди."
У свијету у ком је лако изгубити мјеру, ова реченица враћа фокус тамо гдје треба – на себе.
"Мене може да понижава ко год хоће, али да ме понизи нема човјека на овом свијету, сем једног, а то сам ја."
То је унутрашња стабилност о којој се ријетко говори. Она која не зависи од других.
"Мудрост без доброте прелази у зло, а безазленост без мудрости прелази у глупост."
Ово је баланс који многи траже, а ријетко ко разумије.
"Када би се сви држали љубави, ова земља би била рај… а када би се макар држали онога што не желимо себи – да не чинимо другима, била би близу раја."
То није идеализам. То је минимум.
"Ако будемо толерантнији, моћи ћемо да схватимо гледиште другога."
Не да га прихватимо. Али да не мрзимо. И то је данас можда најважније.
"Проћи ће све, али душа, образ и оно што је добро остаје заувијек."
И то је, на крају, једина истина.
Поруке патријарха Павла нису за цитирање. Оне су за провјеру – сваког дана. У начину на који говорите, реагујете, волите.
Јер, како је и сам рекао – није лако бити човјек међу људима. Али је једино што има смисла.
