Патријарх Порфирије: Образовање српског народа носи печат Светог Саве

Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је да просвјета и образовање српског народа носе на себи печат Светога Саве, а то није ништа друго него Христов и печат Јеванђеља.
Патријарх је током предавања на Правном факултету у Бањалуци истакао да су образовање и просвјета кроз историју имали различите промјене - у неким временима био је потпуно јасан светосавски, јеванђељски, православни, хришћански печат на њему, а у другим, под идејом наводног прогреса, напуштао је те токове и често доносио разорне посљедице.
"Наш српски православни народ је незамислив без светосавске просвете, без Христа и Његовог Јеванђеља. Оно што нас је обликовало кроз историју и што нас је учинило да јесмо то што јесмо данас, јесте управо тај светосавски печат који је чинио да будемо то што јесмо, да будемо укорењени у своме бићу, у ономе што се назива идентитет и да баш због тога можемо да се интегришемо без комплекса, без фрустрација и страха у било који други контекст", навео је патријарх, преноси Срна.
Он је напоменуо да је много примјера и толико великих имена из историје српског народа и просвјете који су били великани међу Србима, али такође били великани и у другим и другачијим контекстима, остајући то што јесу, а у исто вријеме постајући и дио других просвјетно-образовних научних контекста.
Према ријечима патријарха Порфирија, образовање јесте центар једног друштва, али да би образовање било аутентично, исправно, здраво и нормално, оно мора да буде прожето и врлином, то јест етиком.
"Зато, када говоримо о образовању, не говоримо само о стицању информација, диплома и звања. Говоримо о обликовању човека. Говоримо о томе да сваки од нас постане личност, а не само појединац. А личност, није онај који зна много, него онај који уме да воли, да разуме, да дели. Још у античко време, велики умови су разумели да знање само по себи није довољно. Човек може знати много, а да истовремено чини зло. Може имати моћ, а да ту моћ употреби против другога. Зато је врлина неопходна – она је мера, граница, светлост која показује како да знање постане добро, а не разарање", истакао је патријарх српски.
Патријарх Порфирије је напоменуо да су данас сви свједоци да напредак, ако није праћен моралом, може постати пријетња и да оно што је створено да служи човјеку, може се окренути против њега.
"И зато је одговорност сваког од нас велика. Не само да учимо, него да учимо како да будемо људи. Наш народ је кроз векове знао ту тајну. Наша просвета никада није била одвојена од вере. Никада није била само питање знања, него увек питање смисла. И управо тај печат, тај дух, учинио је да опстанемо, да се сачувамо и онда када је било најтеже", подсјетио је патријарх.
Он је истакао да бити укоријењен у своме не значи бити затворен.
"Напротив, онај ко зна ко је, може без страха да иде у свет, да учи, да сарађује, да ствара. Онај ко има идентитет, нема потребу да се доказује на рачун других, него може да гради заједно са другима. Зато вас позивам, посебно вас младе - трудите се да будете најбољи у ономе што радите. Учите, развијајте своје таленте, не губите време. Али исто тако, не заборавите да радите на себи као људима. Јер знање без доброте је непотпуно, а успех без љубави је празан", поручио је патријарх студентима.
Он је додао да не забораве да поред свакога од нас постоји други.
"Без другога не постојимо ни ми. Радост није потпуна ако није подељена, као што ни мир није истински ако га нема и онај који је поред нас. Зато градите себе, али градите и односе. Стремите успеху, али не по цену другога. Желите добро себи, али желите га и ближњем. Јер само тако постајемо оно што јесмо – људи, личности, заједница", закључио је патријарх српски Порфирије.
