Додик: Посјета Грушка потврда блиских односа Српске и Русије

Аутор:

АТВ
20.04.2026 19:41

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Велико ми је задовољство што ћемо сутра у Бањалуци и Републици Српској угостити Александра Грушка, замјеника министра спољних послова Руске Федерације, рекао је лидер СНСД Милорад Додик.

"Ова посјета је још једна потврда блиских и пријатељских односа Републике Српске и Русије, заснованих на међусобном разумијевању, подршци и поштовању, у оквирима нашег стратешког партнерства", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик истиче да Република Српска пружа пуну и принципијелну подршку Руској Федерацији у њеним настојањима да заштити свој суверенитет и безбједност кроз специјалну војну операцију, којој, како каже, понављамо пуну подршку.

"Република Српска није дозволила да БиХ уведе санкције Русији и одољела је свим притисцима. Република Српска је тиме показала да води досљедну политику неутралности и слободног одлучивања", пише Додик.

Додик наводи да је с друге стране, Русија кроз вријеме била један од кључних гараната Дејтонског споразума и досљедан бранилац његових одредаба на међународној сцени.

"Руско одлучно НЕ покушајима да се пониште српски интереси и стигматизује српски народ представља трајну обавезу да чувамо и унапређујемо наше односе, онако како смо их наслиједили од предака и како смо дужни да их предамо потомцима", каже Додик.

"Наши односи нису само политички - они су засновани на повјерењу, принципима и разумијевању који обавезују да их даље јачамо. У времену великих глобалних изазова, овакви односи имају додатну тежину и значај", рекао је Додик.

Милорад Додик

Александар Грушко

Русија

Република Српска

посјета

