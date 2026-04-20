Додик: Посјета Грушка потврда блиских односа Српске и Русије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Велико ми је задовољство што ћемо сутра у Бањалуци и Републици Српској угостити Александра Грушка, замјеника министра спољних послова Руске Федерације, рекао је лидер СНСД Милорад Додик.
"Ова посјета је још једна потврда блиских и пријатељских односа Републике Српске и Русије, заснованих на међусобном разумијевању, подршци и поштовању, у оквирима нашег стратешког партнерства", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик истиче да Република Српска пружа пуну и принципијелну подршку Руској Федерацији у њеним настојањима да заштити свој суверенитет и безбједност кроз специјалну војну операцију, којој, како каже, понављамо пуну подршку.
"Република Српска није дозволила да БиХ уведе санкције Русији и одољела је свим притисцима. Република Српска је тиме показала да води досљедну политику неутралности и слободног одлучивања", пише Додик.
Додик наводи да је с друге стране, Русија кроз вријеме била један од кључних гараната Дејтонског споразума и досљедан бранилац његових одредаба на међународној сцени.
"Руско одлучно НЕ покушајима да се пониште српски интереси и стигматизује српски народ представља трајну обавезу да чувамо и унапређујемо наше односе, онако како смо их наслиједили од предака и како смо дужни да их предамо потомцима", каже Додик.
"Наши односи нису само политички - они су засновани на повјерењу, принципима и разумијевању који обавезују да их даље јачамо. У времену великих глобалних изазова, овакви односи имају додатну тежину и значај", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч3
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму