Станковић позвао Минића да потпишу меморандум 1. маја

Аутор:АТВ
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да је у завршној фази усаглашавања меморандума о заједничким мјерама Синдиката и Владе Српске, те позвао премијера Српске Саву Минића да 1. маја, симболично на Међународни празник рада потпише овај документ.
Станковић је навео да је меморандум предвиђа побољшање области заштите и здравља на раду, измјене прописа о платама, платама буџетских и фондовских корисника.
"Имамо довољно времена до августа да на нивоу ресорних министара и наших гранских синдиката, испреговарамо да дође до значајног повећања плата свим радницима", изјавио је новинарима Станковић у Теслићу, гдје се одржава редовни Конгрес Савеза синдиката.
Он је истакао да Синдикат жели да се ријеши и питање регреса за кориштење годишњег одмора, јер, како каже, "поједини послодавци тај регрес исплаћују по једну КМ".
Према његовим ријечима, меморандумом треба ријешити питање контролних органа и повећање казни за неодговорне послодавце, уређење рада недјељом, питање превоза радника.
Станковић је оцијенио добром намјером Владе Републике Српске о увођењу 13. плате, али сматра да постоје боља рјешења, попут неопорезованог регреса.
Он наводи да постоји довољно новца да се повећа стандард радника и подсјетио да су управо радници у 2025. години остварили добит својим послодавцима од 4,1 милијарду КМ, која је већа за 17 одсто или 580 милиона КМ у односу на 2024. годину.
Предсједник Синдиката правосуђа Синиша Петровић подсјетио да преговори социјалних партнера морају бити конструктивни, те позвао да се прецизно ријеши питање регреса за све запослене буџетске и остале раднике у Српској, с обзиром на повољне предуслове.
"За прва три мјесеца ове године од индиректних пореза прикупљено је 169 милиона КМ у односу на период прошле године, односно повећање од више од осам одсто", навео је Петровић.
Конгресу Савеза синдиката Републике Српске присуствује 55 делегата из свих гранских синдиката са подручја цијеле Републике Српске.
Делегати ће разматрати извјештај о раду за претходну, те програм рада за 2026. годину, са посебним акцентом на заштиту права радника, додатно унапређење социјалног дијалога и борбу за боље услове рада и веће плате запослених, преноси Срна
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч8
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
