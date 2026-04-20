Руска НТВ: Срби највише страдали током Другог свјетског рата

Руска НТВ објавила је прилог о Дану сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, који је јуче обиљежен у Доњој Градини, наводећи да су Срби највише страдали током Другог свјетског рата од хрватских усташа и да су сада приморани да докажу очигледно, да су њихови преци били жртве.
Истакнуто је да су Срби приморани да доказују да је систем концентрационих логора Јасеновац био "фабрика смрти" ништа мање од Аушвица, као и да у сусједној Хрватској више воле да се тога не сјећају.
Овом приликом је указано да су Срби током Другог свјетског рата, као и совјетски народ, били на правој страни историје, а прилог је објављен под насловом Срби су огорчени због ћутања Европе о истини о жртвама концентрационог логора Јасеновац.
Али сада, како је наведено, у реалностима модерне Европе, оно што је било исправно послије 1945. године више не дјелује тако непромјењиво.
Указано је и да је посљедњих свједока, дјеце концентрационог логора Јасеновац, све мање са сваком годином која пролази.
Приказано је присјећање бивших логораша Милутина Вукмировића и Раде Радивојца, уз архивске снимке
Док су Нијемци спаљивали људе у пећима у Дахауу или Мајданеку, хрватске усташе су убијале Србе, Јевреје и Роме у Јасеновцу тако што су их клали посебним ножевима, штедећи муницију.
До априла 1945. године, када је логор ослобођен, остало је у животу само 167 људи, а 700.000 је сахрањено у џиновским гробницама распоређеним на 116 хектара.
Приказан је и дио говора лидера СНСД-а Милорада Додика, или како га називају лидера Срба у БиХ, у којем је захвалио амбасадорима Русије, Сједињених Држава и Израела на израженој солидарности са Србима, али и да је поставио питање зашто на Дан жалости није било амбасадора ЕУ, преноси Срна
"Зашто нисте овде? Срамота вас! 500.000 Срба је овдје мучено, 700.000 људи је убијено. Да ли вам је тешко да полажете вијенце? Или вам је лакше да ово гледате на телевизији? Нећемо заборавити. И нећу опростити. И свако ко ми мирише на усташу мој је крвни и животни непријатељ", рекао је Додик.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да неки мисле да ћутање може сакрити истину, али да се сви који су проживјели ту трагедију сада морају борити за истину.
"Морамо да изградимо сопствени меморијални комплекс јер нам Хрвати забрањују да посјећујемо њихов део Јасеновца. То је само по себи срамота", рекао је Вучић
