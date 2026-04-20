Минић: Нова радна мјеста уз помоћ Научно-технолошког центра

АТВ
20.04.2026 10:34

Саво Минић
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је ће Научно-технолошки центар у Бањалуци бити основан с циљем развоја економије засноване на знању и да ће допринијети стварању нових радних мјеста и доласку квалитетних стручњака.

Минић је напоменуо да је Влада Републике Српске донијела одлуку о изградњи модерне зграде за потребе Научно-технолошког парка у Универзитетском граду у Бањалуци.

"Циљ је привлачење иновативних компанија, развој економије засноване на знању, подршка стартапима и спин-офф компанијама, као и јачање сарадње између науке и индустрије", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

