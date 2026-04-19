Каплун: Почаствован сам што сам представљао САД на комеморацији жртвама Јасеновца

Специјални изасланик за надзор и борбу против антисемитизма у америчком Стејт департменту Јехуда Каплун рекао је да је почаствован што је данас представљао САД на комеморацији жртвама концентрационог логора Јасеновац, истичући да се мора учити из прошлости.
"Заједно морамо учити из прошлости како бисмо заштитили живе. Никада не заборавити ове злочине значи едуковати свијет, живјети са чашћу и поштовати нашу заједничку човјечност", написао је Каплун на "Иксу".
Након што је присуствовао обиљежавању Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ, Каплун је поздравио "савезничке снаге које су побиједиле осовину зла".
У Спомен-подручју Доња Градина код Козарске Дубице данас је у присуству највиших званичника Републике Српске и Србије обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ.
Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској од 1941. до 1945. године и 81 годину од пробоја логораша из концентрационог логора Јасеновац заједнички обиљежавају владе Републике Српске и Србије.
