Вучић најавио градњу меморијалног центра у Доњој Градини

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је данас да ће Србија у наредном периоду учествовати, заједно са Републиком Српском у финасирању, како је рекао, велелепног центра посвећеном страдању у Доњој Градини.
"Прошле године сам се у ово вријеме завјетовао да ћемо изградити меморијални центар у Доњој Градини. Покушали су у претходних годину дана да сруше Србију, покушали су у претходних годину дана, уз огроман новац споља, да сруше нашу отаџбину. Један од разлога је био и тај да не говоримо о својој прошлости отворено, да не његујемо и не гајимо културу сјећања, а ја вам обећавам да неће проћи ни један дан и да ћу сваке недјеље имати састанке док овде, нашим новцем, из Србије, колико може, да у томе учествује и помогне и Република Српска, али ми ћемо то својим новцем да финансирамо, да никне велелепни Меморијални центар у који никада никоме неће бити забрањено да дође, као што нам је данас забрањено да одемо у Јасеновац, Камени цвијет да видимо и положимо вијенце и цвијеће. Биће отворено за све људе, да сви сазнају на којем мјесту су се догађали најмонструознији злочини", рекао је Вучић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Тренутно на програму