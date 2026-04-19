Каплун: Морамо се сјећати страхота и злочина и бити глас свих жртава

Аутор:Марија Милановић
Сјећање је кључна ријеч у јеврејском народу - сјећати се и памтити као неупитна и једина обавеза тако и данас обавеза свих како присутних у Доњој Градини тако и у свијету, рекао је специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун.
„Када је Адамов син убио свог брата. Адам је рекао: "Крв твога брата вапи мени из земље". Ми стојимо данас на светој земљи неописивог злочина који је болни подсјетник на оно што се догађа када се то не контролише. 81 годину касније сви ми и даље чујемо вапаје крви жртава, крви Јевреја, Срба и Рома. Вапаје из земље. То су вапаји које не можемо утишати и вапај које не можемо игнорисати“, казао је специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун.
Како он каже ријеч захор у јеврејској библији значи памтити. Сјећање и памћење увијек је у јеврејском народу је била кључна ријеч , била кључ – сјећати се и памтити.
„Данас се морамо сјећати страхота и злочина који су се догодили овдје, као што се хиљадама година сјећамо изласка из Египта шабата и свих егзила кроз које смо прошли. Захор значи чути вапај крви, крви којом је натопљена ова земља и одговорити на њега. То значи рећи истину и осигурати да се њихове приче испричају и да се сјећања на све њих не забораве. Видите, сјећање није довољно, нажалост наша срца морају бити њихова гробља“, Каплун.
Чути вапаје жртава и бити глас свих њих, како каже Каплун, дужност и одговорност је свих како присутних данас у Доњој Градини тако и оних у свијету те други избор не постоји.
„Познавао сам Елија Визела веома дуго и дуго сам с њим радио он ме научио шта истински значи чути сваки вапај и то истински чути све. Ели је имао моралну храброст из онога што је преживио у Аушвицу, научио је да када кажемо „никада више“ то није слоган већ и позив на дјела. Зато је говорио у апартхејду у Јужној Африци, геноциду у Руанди и о злочинима који су се догодили овдје у БиХ деведесетих година прошлог вијека“, наводи Јехуда Каплун.
Он истиче да је сваки злочин злочин и сваки се посматра као нешто што је учињено да би се убиле десетине или милиони људи.
„Данас овдје чујемо вапаје који одјекују из ове земље. Не само из Јасеновца већ од жртава свих злочина који су се догодили широм ове земље и даље. Неки људи желе да искриве истину о ономе што се догодило овдје, али истина се не може искривити. Милиони су убијени током Другог свјетског рата током ужаста нациста и оних који су им помагали. Зато је генерал Аузенхауер свједочио о ужасима Ордруфа јер је чак и тада одмах тада знао да ће једног дана неко порицати да су се догодили. Док стојимо овдје и посматрамо ово поље смрти и чујемо крике наш одговор онима који искривљују или поричу оно што се догодило, наш одговор је једноставан – захор! Нећемо заборавити нити затворити очи нити покрити уши рукама. Покрити уши да не чујемо крик некога који плаче и тражи помоћ значи утишати све. Било да се ради о порицању било којег генопцида и сваки покушај преправљања историје је увреда за жртве сваког злочина. Зато су предсједник Трамп и секретар Рубио били јасни рекавши свијету не може бити компромиса са злом и компромиса на рачун истине и жртава Холокауста“, рекао је изасланик предсједника САД.
